Art urbà en viu a Balàfia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival d’Art Urbà GAMMA, que s’ha anat desenvolupant durant tota una setmana al barri de Balàfia, va arribar ahir al final de la primera edició amb un Show Truck a la plaça de les Magnòlies, on tres grafiters, EMAK, LEIM & KRANE, van pintar un camió.

Segons l’organització del festival, durant set dies s’han portat a terme una vintena d’activitats com tallers, esdeveniments de muralisme i altres tipus d’actes, als quals van assistir més de 1.500 persones.L’edil de Cultura, Pilar Bosch, va valorar aquesta primera edició del festival (succeint A_potFest) com a molt positiva ja que “ha portat l’art a tots els racons de la ciutat”. Va destacar que “el festival no només intenta democratitzar l’art, sinó proporcionar tallers i actuacions a la gent perquè faci ús de la seua creativitat”.Bosch, que no va revelar en quin barri se celebrarà la segona edició del festival, va posar èmfasi que en aquesta primera proposta no només s’ha tingut en compte la gent jove, sinó que també hi ha hagut tallers per a totes les edats, inclosa la gent gran. Finalment, va remarcar la importància de portar a terme un festival com aquest: “L’art al carrer és un dinamitzador natural de zones amb menys afluència i una bona excusa per visitar carrers i barris que normalment no es visitarien.”Per la seua part, la directora del festival, Lily Brick, va voler posar sobre la taula la magnitud de l’esforç que requereix iniciar un festival com GAMMA assegurant que “fer un festival d’art urbà englobant tantes disciplines perquè tothom pugui disfrutar de l’experiència ha significat un esforç molt gran”. També va assegurar que “Lleida ho necessitava”.

La directora del festival assegura que ha estat un gran esforç i que “Lleida ho necessitava”

Els muralistes Mr Difuz, Smug One, CactuSoup Studio (format per Francesca Vasile i Blai Baules) i Irene López, que han pintat quatre murals de grans dimensions inspirats en la història i les reivindicacions del barri de Balàfia, esperen acabar avui la seua obra, que es pot visitar a l’avinguda Rosa Parks número 23, al carrer Escultor Corselles número 16, al carrer Cartoixà Telm número 7 i al carrer Alguaire s/n-avinguda Alcalde Porqueres 117, respectivament.