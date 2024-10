Daron Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson, Premi Nobel d'Economia 2024

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els nord-americans Daron Acemoglu (d’origen turc), Simon Johnson i James A. Robinson (ambdós de procedència britànica) han estat guardonats aquest dilluns amb el Premi Nobel de Ciències Econòmiques de 2024 pels seus estudis sobre com es formen les institucions i afecten a la prosperitat, ha anunciat la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències.

"Reduir les enormes diferències d’ingressos entre els països és un dels desafiaments més grans del nostre temps. Els guardonats han demostrat la importància de les institucions socials per aconseguir-ho", ha afirmat Jakob Svensson, president del Comitè del Premi de Ciències Econòmiques.

Els tres premiats, segons el comitè, han demostrat la importància de les institucions socials per a la prosperitat de les nacions i que les societats amb un Estat de dret fràgil i institucions que tendeixen a l’explotació de la població no generen creixement ni canvis que portin a una millora.

Els guardonats han demostrat, indica el comitè, que una de les explicacions de les diferències en la prosperitat dels països són les institucions socials que es van introduir durant la colonització.

La creació d’institucions inclusives ha generat riquesa, mentre que les institucions extractives, encara que produeixen guanys a curt termini per als qui tenen el poder, no milloren la situació general de la població.

No obstant, també demostren que el canvi és possible i que es poden formar noves institucions. En algunes circumstàncies, un país pot alliberar-se de les seues institucions heretades per establir la democràcia i l’Estat de dret. A llarg termini, aquests canvis també condueixen a una reducció de la pobresa.

A partir d’una anàlisi de la situació a la ciutat de Nogales, a la frontera entre Mèxic i els EUA, els tres economistes mostren que el més decisiu no és la geografia o la cultura, sinó les institucions.

"Els habitants del nord de la tanca viuen en el sistema econòmic dels Estats Units, que els dona més oportunitats de triar la seua educació i professió. També formen part del sistema polític dels Estats Units que els atorga amplis drets polítics", recalca el comitè.

"Al sud de la tanca, els residents no són tan afortunats. Viuen en altres condicions econòmiques i el sistema polític limita el seu potencial per influir en la legislació", emfatitza.

El Premi del Banc de Suècia en Homenatge a Alfred Nobel, com es diu oficialment el guardó, és l’únic que no va ser instituït en el seu testament.