Els cuidadors familiars de persones amb seqüeles per un ictus dediquen més de 30 hores setmanals a les cures

Els cuidadors familiars de persones que tenen seqüeles després d'haver patit un ictus dediquen 30,7 hores setmanals a les cures, l'equivalent a un 76,8% d'una jornada laboral de 40 hores. Aquest és el principal resultat d'un estudi finançat per la Fundació Marató de TV3 i publicat recentment a la revista 'PLOS ONE' que analitza la càrrega percebuda, la qualitat de vida i felicitat o benestar dels cuidadors familiars de persones que han patit un ictus, que ho fan de forma no remunerada. L'informe, fet a partir d'entrevistes a 132 persones, indica que la càrrega percebuda del cuidador augmenta proporcionalment segons el grau de dependència per fer les activitats de la vida diària de la persona amb ictus.

L'estudi també apunta que la major part dels cuidadors familiars són dones, amb una mitjana d'edat de 59,4 anys i més de la meitat estan casades amb qui rebia les cures. També indica que la càrrega percebuda també depèn de l'estat d'ansietat o depressió que pugui tenir la persona que ha patit l'ictus. Grans nivells d'ansietat o depressió estan relacionats amb nivells més baixos de felicitat de la persona cuidadora, diu l'informe.

Segons l'equip investigadors, els resultats revelen la necessitat de desenvolupar intervencions integrals i integrades enfocades en la detecció precoç de la càrrega dels cuidadors i en la implementació de mesures de suport. "És fonamental que les polítiques de suport a les persones cuidadores incorporin la perspectiva de gènere i millorin la conciliació laboral i familiar", remarquen. Per fer front a la càrrega dels cuidadors, l'estudi demana recursos per "alleugerir-la".