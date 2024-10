La festa major, patrimoni cultural

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Castell del Remei va celebrar ahir un dels seus actes més participatius, la festa major, que aquest any s’ha inclòs en l’agenda de Patrimoni Cultural de la Generalitat, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Com cada any, el tradicional toc de sirena va donar inici al programa d’activitats. El pregó inaugural va anar a càrrec de la subdirectora de SEGRE Anna Gómez Marsol, que com a periodista ha pogut viure l’evolució que ha experimentat la demarcació de Lleida, ja sigui en l’àmbit turístic, l’agroalimentari o el social, seu d’empreses innovadores i entitats destacades a nivell muncial com l’Institut de Recerca Biomèdica.

També va destacar la tasca que han portat a terme Tomàs Cusiné i Mireia González, la “tenacitat” dels quals ha permès mantenir viva la memòria del Castell del Remei, des dels seus orígens com a colònia agrícola així com els reptes de futur. Posteriorment, es va fer una missa al santuari de la Mare de Déu del Remei, cantada pel cor Absis de l’Escola de Música Pare Ireneu Segarra d’Ivars d’Urgell. Entre els participants als actes inaugurals, es trobaven els alcaldes de Penelles, Eloi Bergós; de Linyola, Xavier Alís; o el d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez.Al migdia, el públic ja havia omplert el Castell del Remei. Entre les propostes hi havia un mercat d’artesania i productes de proximitat, passejos en carruatge tirat per cavalls així com també jocs tradicionals. Els més petits van poder disfrutar de jocs tradicionals mentre que per als adults hi va haver degustacions dels vins de les caves de Tomàs Cusiné: Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler i Cara Nord. Així mateix, per completar l’oferta cultural, el públic va poder visitar l’exposició d’art Fills de la faula del pintor Miguel de Ibarbia. També hi va haver sardanes, que van anar a càrrec de la Cobla Tàrrega i la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer i que van amenitzar la festa.

Exposició sobre el Canal d’Urgell

Un dels actes centrals d’aquestes festes va ser l’exposició ‘Castell del Remei, origen del Canal d’Urgell’, una mostra de la Fundació Castell del Remei que commemora el 60 aniversari de l’acte oficial de reversió de la propietat del Canal als regants.