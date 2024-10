La 080 més internacional i sostenible

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La trenta-quatrena edició de la 080 Barcelona Fashion va començar ahir al Recinte Modernista de Sant Pau i ve marcada per la internacionalització de l’acte i la sostenibilitat. L’edició té programades una vintena de desfilades amb noms consolidats i emergents com Lebor Gabala, Escorpion, Lola Casademunt i Inma Linares, entre d’altres. Avui serà el torn de Custo Barcelona, amb el lleidatà Custo Dalmau. També se celebraran la 080 Reborn i el TextMeeting 2024, per debatre sobre les transformacions i els reptes globals del món tèxtil.