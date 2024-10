Accés als lavabos de la Diputació de Lleida per a persones amb malalties intestinals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputació de Lleida s’ha adherit al projecte No puc esperar! per millorar l’accessibilitat a lavabos per a persones amb malalties intestinals. L’adhesió, aprovada per unanimitat en el ple del 19 de setembre passat, facilita l’accés ràpid i gratuït a lavabos d’edificis públics per a persones amb necessitats urgents amb l’objectiu d’estendre aquesta iniciativa a altres ajuntaments lleidatans. El projecte està impulsat per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona. D’aquesta forma, es facilita l’accés a ciutadans amb malalties inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats, colostomitzats, sotmesos a cirurgia de càncer de recte i altres que, segons criteri mèdic, necessiten utilitzar un lavabo amb urgència. Per a això és necessari tenir la targeta No puc esperar! emesa per ACCU Catalunya.

A més del Palau de la Diputació, s’han afegit a aquesta iniciativa Gerència Caparrella, Impremta Provincial i les Escoles Especials. Així mateix, convida tots els ajuntaments a sumar-s’hi per reforçar el compromís de les institucions amb la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.