Experts recomanen endarrerir el primer telèfon intel·ligent fins als 16 anys

Un grup d’experts promogut pel Col·legi de Metges de Barcelona ha elaborat un document per “protegir” els infants i adolescents dels usos perjudicials de les tecnologies digitals, com l’abús o l’accés a continguts que puguin danyar-ne la salut física i mental. El document recull propostes dirigides a administracions, operadors i famílies, com endarrerir el primer telèfon mòbil intel·ligent fins als 16 anys. Els experts també apel·len a la responsabilitat dels operadors de telecomunicacions en la protecció dels infants i els insten a oferir serveis com una wifi pensada per a menors, amb filtres preactivats per a continguts perillosos. A més, demanen al Govern ‘alertadors fiables’ en escoles o centres de salut per detectar situacions de risc.