Horitzons 2050 repassa la trajectòria d’historiadors

La Fundació Privada Horitzons 2050 va donar ahir el tret de sortida d’Horitzons Història 2024 a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) amb un acte de reconeixement a Historiadors que han fet història. Enric Pujol, Rosa Lluch, Flocel Sabaté i Manel Lladonosa van participar en una taula rodona moderada per Santi Roig, de Lleida Televisió, en la qual es va recordar la figura de Josep Massot, Hilari Raguer, Eva Serra i Josep Fontana. La programació d’Horitzons Història continuarà demà al Museu de Lleida, on l’historiador Josep Maria Solé Sabaté i la periodista Mònica Terribas conduiran un acte d’homenatge a Joan B. Culla, divulgador històric en espais de ràdio i televisió molt respectat en l’àmbit de la docència. L’entrada és lliure i gratuïta.

Aquesta iniciativa de la Fundación Privada Horitzons 2050, presidida per Antoni Gelonch, naix amb l’objectiu de revelar els entramats en matèria de divulgació històrica. Per a això s’ha programat la Jornada de divulgació de la història, que tindrà lloc dijous a l’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida (UdL), on es donaran cita els responsables de les revistes d’història més importants de Catalunya, Espanya i la Gran Bretanya.