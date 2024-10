La Generalitat reclama la devolució de diners de la Renda Garantida cobrats indegudament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha enviat cartes a 8.500 famílies vulnerables a Catalunya demanant-los que retornin els diners de prestacions socials cobrades amb imports erronis, principalment de la Renda Garantida de Ciutadania. Fins a finals d'any, es preveu que un miler més de persones rebin aquesta notificació.

Segons ha informat el departament, l'import mitjà reclamat és de 7.500 euros per família. El secretari general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha explicat que aquests pagaments indeguts s'han produït per dos motius principals: perquè els beneficiaris han comunicat un canvi en la seva situació personal i econòmica i l'administració ha tardat mesos a certificar-lo, o bé perquè directament no han informat d'aquest canvi però la Generalitat l'ha detectat posteriorment. "És responsabilitat de la Generalitat solucionar aquesta qüestió, és la nostra voluntat no generar a les famílies més problemes. Estem avançant en diferents solucions legislatives perquè quedi resolt en els propers mesos", ha assegurat Moreno.

El departament ha reconegut ser conscient del malestar i els inconvenients que aquestes cartes poden causar a les famílies afectades, i ha remarcat que està explorant totes les vies possibles per trobar una solució. No obstant això, ha recordat que, segons el marc legislatiu vigent, les administracions estan obligades a reclamar la devolució d'imports cobrats indegudament.

Moreno ha afegit que "no s'ha de carregar sobre les famílies el pes d'una administració que no ha actuat amb celeritat", i ha avançat que s'està treballant en el redisseny de les prestacions socials arran de la incorporació de l'Ingrés Mínim Vital. Davant d'aquesta situació, la síndica de greuges ha obert una actuació d'ofici per analitzar el cas i vetllar pels drets de les persones afectades.