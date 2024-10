Els dos millors restaurants per gaudir dels calçots a Lleida segons la Guía Repsol

La Guía Repsol tria els millors restaurants per fer una calçotada.Unsplash

La temporada de calçots, un autèntic emblema de la gastronomia catalana, comença habitualment al gener i s'allarga fins al març, oferint una experiència culinària única i arrelada a les tradicions catalanes. Aquest plat, tot i el seu origen local, ha transcendit fronteres temporals i geogràfiques, i, tot i que es més propi de la zona occidental de Catalunya, avui dia és celebrat a tot el país com un esdeveniment destacat de l’hivern. Per facilitar la cerca dels millors llocs on disfrutar d’una calçotada autèntica, la prestigiosa Guía Repsol ha fet una selecció dels restaurants més recomanats a la demarcació de Lleida, destacant dues opcions especialment notables: La Dolceta i la Masia Les Garrigues.

La Dolceta, Lleida



Tot i que són famosos pels seus cargols -que preparen en paella, amb oli d'oliva pebre i sal, sobre el foc de fusta d'alzina-, també les carxofes i els calçots són plats emblemàtics. En aquesta braseria inaugurada el 1962, normalment comencen a preparar-los al gener, però algun novembre celebren l'arribada dels primers calçots de la temporada, diu la Guía Repsol.

Amb plats com els calamarsets a la brasa o les manetes de porc, i molts d'altres, La Dolceta ha obtingut el seu Solete de la Guía Repsol, que reconeix la seva excel·lència gastronòmica i la seva capacitat per oferir una experiència única.

Masia Les Garrigues, les Borges Blanques

A Les Garrigues (Solete Guía Repsol) es pot degustar una brasa excel·lent en qualsevol moment però, quan és temporada, s'ofereix el menú calçotada: després d'uns embotits de la terra i pa amb tomàquet, arriba la teula de calçots ECO i, de segon, aquí es pot triar també espatlla de xai de la Masia amb un petit suplement.

Per als que visiten aquest restaurant fora de la temporada de calçots, Les Garrigues ofereix altres especialitats tradicionals catalanes que mereixen una degustació. Entre elles, la Guía Repsol recomana el bacallà, la terrina de paté i els emblemàtics cargols a la llauna, preparats amb all i oli, una combinació que permet assaborir els sabors autèntics de la terra.