Ràpides i delicioses: postres a punt en només cinc minuts

Amb el ritme de vida actual, no sempre hi ha temps per preparar postres elaborades. Però hi ha receptes ràpides i delicioses que es poden fer en tan sols cinc minuts, perfectes per a aquells moments en què vols una cosa dolça sense complicacions. A continuació, et presentem algunes opcions de postres que requereixen pocs ingredients i que pots disfrutar en un tres i no res.

1. Mousse de xocolate ràpid

Per als amants del xocolate, aquesta mousse exprés és ideal. Només necessites crema per batre i cacau en pols. Bat la crema amb el cacau fins a obtenir una barreja suau i esponjosa. En uns minuts, tindràs unes postres cremoses i delicioses que semblen tretes d’un restaurant.

Mousse de xocolate.Unsplash

2. Cheesecake en tassa al microones

Et ve de gust un cheesecake? Aquestes postres són perfectes i ràpides. Barreja formatge crema, sucre i un ou en una tassa. Agrega un toc de galeta triturada en la base i cuina al microones per un minut i mig. Llest! Un cheesecake individual i calent, ideal per als fanàtics d’aquest clàssic.

3. Sandvitx de galeta amb gelat

Aquestes postres són tan fàcils com sona. Només necessites dos galetes grans i el teu gelat favorit. Col·loca una bola de gelat entre les galetes i pressiona suaument. És unes postres que pots personalitzar i disfrutar a l’instant.

4. Iogurt amb fruites i mel

Per als qui prefereixen unes postres més lleugeres, el iogurt amb fruites fresques i mel és l’opció ideal. Col·loca el iogurt en un bol, agrega fruites com maduixes, plàtan o nabius, i ruixa'l amb una mica de mel. No només és saludable, sinó també deliciós.

Iogurt amb fruites.Unsplash

5. Brownie en tassa al microones

Aquest brownie en tassa és perfecte per als qui busquen unes postres càlides i amb xocolate. Barreja farina, cacau, sucre, llet i una mica d’oli en una tassa. Cuina al microones durant un minut i mig i tindràs un brownie suau i esponjós en temps rècord.

6. Fruites cobertes de xocolate

Per a aquesta opció, només necessites fruites fresques (maduixes, raïm, plàtan) i xocolate fos. Submergeix les fruites en el xocolate i col·loca-les sobre paper encerat. Si tens uns minuts més, posa-les a la nevera perquè el xocolate s’endureixi i gaudeix d’unes postres cruixents i saludables.

Maduixes amb xocolate.Unsplash

Amb aquestes postres ràpides i senzilles, no has de passar gaire temps a la cuina per a disfrutar d’una cosa dolça. Prova aquestes opcions la pròxima vegada que tinguis antull, i veuràs com n'és de fàcil preparar unes delicioses postres en tan sols cinc minuts!