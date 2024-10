Una ruta de senderisme a Lleida, entre les millors d’Espanya per disfrutar de la tardor

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

La tardor implica una explosió de colors i tranquil·litat als paisatges i entre les rutes de senderisme més destacades per disfrutar d’aquesta estació a Espanya es troba l’emblemàtica Carros de Foc, situada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la província de Lleida.

Aquest recorregut d’alta muntanya, que s’estén al llarg de 55 quilòmetres i connecta nou refugis, ha estat inclòs en el rànquing de Civitatis com una de les millors rutes d’Espanya per a aquesta temporada. En aquesta ruta, els excursionistes poden submergir-se en la bellesa del Pirineu, envoltat de boscos que es tenyeixen de daurat a la tardor. A més, el clima fresc i la menor afluència de visitants permeten disfrutar de la naturalesa en la seua màxima expressió.

Carros de Foc, amb els seus desafiadors camins i paisatges impressionants, és ideal per als senderistes experimentats que busquen una connexió profunda amb la muntanya. A la tardor, els pins i avets del parc contrasten amb el blau dels llacs i les muntanyes escarpades, oferint una experiència única i màgica al cor del Pirineu.

Aquest paradís natural és només una de les deu rutes destacades per Civitatis, que també inclou altres destinacions espectaculars com la Ruta del Cares als Pics d’Europa i el Camí de Cavalls a Menorca. Cada una d’aquestes rutes promet una experiència inoblidable, però Carros de Foc es destaca com una de les favorites per als qui busquen la bellesa salvatge i la calma de la naturalesa tardoral.

Las Médulas, Ponferrada

Aquesta veritable obra d’enginyeria que data de l’època de l’Imperi Romà, va ser una de les mines d’or més grans a cel obert que van operar en el moment. Va ser declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1996 i és un lloc perfecte per visitar a la tardor. El seu entorn privilegiat i els seus colors vermellosos brillen encara més en aquesta època de l’any, una meravella que sens dubte és un dels grans tresors naturals de la província de Lleó.

Las Batuecas , Salamanca

Si hi ha un altre lloc que sorprèn a la tardor, aquest és el Parc Natural de les Batuecas, a la província de Salamanca. En concret, el Camí dels Mil Colors, és una de les rutes més boniques situades dins de l’anomenada Serra de França.

Els frondosos boscos de pins, roures i cedres es vesteixen de gala amb colors tardorals, la qual cosa fa de l’entorn una mica més agradable per visitar en aquesta època. A més, pobles de la zona com Mogarraz o La Alberca posen el colofó a una escapada de somni.

El Caminito del Rey, Màlaga

Una de les atraccions turístiques més importants de la província de Màlaga és el Caminito del Rey, una passarel·la penjant que es va construir per unir dos preses a les parets del Congost dels Gaitanes. Compta amb parets de més de 300 metres d’altura... Poc apte per a aquelles persones amb vertigen! Qualsevol que el visiti, se sentirà literalment flotant en l’aire.

La ruta del Cares , entre Lleó i Astúries

Coneguda com “la Garganta Divina”, la ruta del Cares travessa el cor dels Pics d’Europa entre Caín i Poncebos. Aquest espectacular sender d’al voltant de 12 quilòmetres segueix el congost del riu Cares, amb parets de pedra calcària i vistes impressionants a cada pas. És una ruta de baixa dificultat, ideal per a qualsevol nivell, i a la tardor l’entorn pren vida amb colors càlids i una atmosfera serena. Perfecta per als amants de la naturalesa i l’aire lliure.

O Camiño dos Faros , Galícia

Una altra de les rutes amb millors vistes de tota la península és la d’O Camiño dos Faros, a la Costa da Morte. És una ruta de més de 200 quilòmetres a la província d’A Coruña en la qual es pot apreciar la bellesa de l’Oceà Atlàntic i la màgia de les terres gallegues. Vorejar penya-segats, creuar boscos i descobrir impressionants platges, seran algunes de les experiències inoblidables que poden viure’s durant aquesta ruta, molt menys transitada que altres com el Camí de Santiago.

Camí de Cavalls , Menorca

Aquest sender històric de 185 quilòmetres envolta la costa de Menorca, passant per platges verges, barrancs i zones boscoses. Aquesta ruta apta per realitzar per etapes, revela la diversitat natural de l’illa, des de penya-segats escarpats fins cales d’aigües cristal·lines. La tardor, amb temperatures suaus, és el moment perfecte per explorar-la sense la calor de l’estiu, gaudint del mar i la tranquil·litat dels paisatges mediterranis en aquesta època de l’any.

Barranc de Masca , Tenerife

El sender del barranc de Masca, al Parc Rural de Teno, és un dels més espectaculars de Tenerife. La ruta descendeix per un canó impressionant envoltat de formacions volcàniques fins arribar a la costa. A la tardor, el clima temperat i les pluges moderades transformen el paisatge en una experiència única, amb una barreja de vegetació endèmica i roques esculpides pel temps. Ideal per a senderistes aventurers i amants de la naturalesa.

La Pedriza, Madrid

Per a disfrutar d’un relleu únic dins de la Península Ibèrica, es pot visitar La Pedriza, un Lloc Natural d’Interès Nacional que es troba a Manzanares el Real, un poble a pocs quilòmetres de Madrid. Situat al sud de la Serra de Guadarrama, la seua riquesa granítica fa del parc un lloc especial per a disfrutar d’un diumenge tardoral.

Garganta de los Infiernos, Càceres

Situat a ple cor de la Vall del Jerte, és un dels pocs espais muntanyosos de tot Extremadura. Al Jerte, es poden trobar miradors, punts d’interès cultural, rius i embassaments, a més de punts d’informació. Amb desnivells que assoleixen gairebé els 1.200 metres d’altitud, practicar senderisme per aquesta ruta és una bona alternativa per a aquells avantatjats en caminades. A més de les diverses rutes que hi ha, existeixen opcions per fer barranquisme, excursions en 4x4 o piragüisme.