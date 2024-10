Aitana Sánchez-Gijón, Goya d’Honor 2025

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu Aitana Sánchez-Gijón serà reconeguda amb el Goya d’Honor 2025, un premi a la seva trajectòria que Junta Directiva de la Acadèmia de Cinema espanyol li entregarà a la gala dels Goya el 8 de febrer al Palau de Congressos de Granada. Sánchez-Gijón porta 40 anys de carrera cinematogràfica en els quals ha aconseguit la Concha de Plata a la millor actriu per ‘Volavérunt’, de Bigas Luna, i la seva primera nominació als Goya per ‘Madres paralelas’, de Pedro Almodóvar. “He nascut gairebé sent actriu i sentir que aquesta trajectòria de vida és vista pels meus companys m’emociona profundament. És una proba d’amor màxima”, ha afirmat.

En una trobada amb mitjans de comunicació, l’actriu s’ha mostrat molt agraïda i feliç de rebre aquest reconeixement i ha recordat que quan era jove només desitjava ser actriu i que va tenir sort que li sortís bé. Ha fet referència a que són 40 anys des que va començar a dedicar-se professionalment a l’actuació i 45, des que va començar amb La Barraca.

Per a l’actriu, el Goya d’Honor representa “un recolzament, és sentir-me estimada pels meus companys, que valoren que porto aquí tota la vida, i sentir que formo part d’aquesta gran família del cinema”.

Aitana Sánchez-Gijón, que ha treballat en films de Fernando Fernán-Gómez, Pilar Miró, Bigas Luna, Vicente Aranda, Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri, Imanol Uribe, Fernando Colomo, Pedro Almodóvar, Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Manolo Gómez Pereira o Patricia Ferreira, entre d’altres.

“Una actriu molt estimada i respectada”

La Junta Directiva de la Acadèmia ha decidit atorgar aquest premi honorífic a “una actriu molt estimada i respectada pels seus companys i reconeguda pel públic i la crítica des dels seus inicis”. El president de l’Acadèmia, Fernando Méndez-Leite, l’ha descrit com “una actriu completa, seriosa, responsable, competent, propera i que sap atorgar de veritat, sinceritat i profunditat els seus treballs”.