Catalunya necessitarà 20.000 treballadors més en residències els propers 10 anys

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (Accra) i la Unió d’Entitats han impulsat un estudi que avisa que Catalunya necessitarà 20.000 nous professionals en residències en els propers 10 anys i xifra en 100.000 els que seran necessaris a tot Espanya. Ho han explicat aquest dijous a Barcelona el president de la Unió d’Entitats, Ramon Ramells, i la presidenta de l’Accra, Cinta Pasqual, en una roda de premsa per presentar l’'Estudi socioeconòmic de l’atenció per a persones en situació de dependència a Espanya'. El document, que ofereix una radiografia de com està el sector de la dependència a Espanya, ha estat elaborat per Antares Consulting i ha comptat amb la col·laboració del Ministeri de Drets Socials i Agenda 30.

Programa individual d’atenció

Ramells ha avisat que, amb la incorporació de la generació del 'baby boom’ a la franja dels 65 anys, el nombre de persones grans "es doblarà" en els propers anys a Espanya, pel que es requeriran més professionals per atendre persones grans. També ha dit que, encara que el nombre de beneficiaris del Programa Individual d’Atenció (PIA) ha crescut en els últims anys amb un 6% de mitjana anual, el temps mitjà de resolució de la prestació és de 324 dies i la llista d’espera de 155.000 persones. A Catalunya, el temps mitjà el 2023 des de la sol·licitud de la dependència fins la resolució de la prestació és de 295 dies i la llista d’espera per ser beneficiari del PIA és la "més alta" d’Espanya, amb 48.470 persones dependents.

Places residencials

Espanya compta amb una oferta de 393.581 places residencials i 105.447 de diürnes, amb un 73% de places residencials de titularitat privada i, en concret, Catalunya ofereix 62.000 places residencials i 20.000 de diürnes, amb un 85% de titularitat privada, i necessitarà 25.000 places més en residències en la pròxima dècada. Davant de l’envelliment de la població previst fins el 2036, l’informe estima que serà necessari crear entre 11.396 places anuals per mantenir la cobertura actual i 23.461 per assolir la mitjana europea. El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) permet atendre 534.321 persones, 69.935 d’elles a Catalunya, i té un índex cobertura creixent que ha assolit el 5,5% de les persones majors de 65 anys, davant el 10,1% de la mitjana europea.

Finançament

El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (Saad) va suposar el 2022 una despesa pública de 10.253 milions d’euros, finançats en un 74% per les comunitats autònomes i un 26% per l’Estat, mentre que el finançament a Catalunya va ser del 75% per la Generalitat i el 25% per l’Estat. Pasqual ha dit que Espanya té un finançament del 0,96% del Product Intern Brut (PIB) en dependència, davant la mitjana europea del 2%, pel que ha recalcat que "cal arribar al 2% del PIB en dependència" per a una cobertura més gran i una millora de les llistes d’espera.

Professionals

Ha destacat que és "clau" tenir professionals al sector de la dependència, que actualment són prop de 700.000 persones afiliades a la seguretat social relacionades amb l’atenció a la dependència, 311.177 d’elles en establiments residencials. Pasqual ha reconegut que hi ha economia submergida al sector de les cures a la dependència i s’ha mostrat a favor de "regularitzar" la situació de cuidadors perquè les persones que cuiden són necessàries i també han d’estar ben cuidades. Ha recalcat que cal "tenir professionals i tenir prou finançament per millorar la cobertura" d’atenció a la dependència, avisant que aquesta necessitat de professionals es produirà en un context d’escassetat de personal sanitari.