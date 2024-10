Liam Payne, exintegrant d’One Direction, mor a l’Argentina al caure des d’un tercer pis

Fotografia d’arxiu del cantant anglès Liam Payne, qui va ser part del grup britànic One Direction.Mickie Flores / EFE

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Liam Payne, exintegrant de la banda britànica One Direction, va morir aquest dimecres a Buenos Aires en caure des del tercer pis d’un hotel, segons van confirmar fonts oficials, que van informar EFE que l’artista s’hauria "llançat del balcó de la seua habitació".

"El músic britànic Liam James Payne, compositor i guitarrista, exmembre de la banda One Direction, ha mort avui en caure des del tercer pis d’un hotel a Costa Rica al 6000 al barri de Palerm", va informar EFE un portaveu del Ministeri de Seguretat de la Ciutat de Buenos Aires.

"En hores de la tarda, personal policial de la Comissària 14B va ser desplaçat a l’hotel Casa Sud després d’una trucada al 911 on s’informava sobre un home agressiu que podria estar sota efectes de drogues o alcohol", va agregar el portaveu, que tanmateix no va confirmar que l’home en qüestió fos Payne.

Davant de l’arribada del personal policial a l’hotel, l’encarregat del lloc "va afirmar que va sentir un fort soroll al pulmó (pati) intern posterior de l’hotel, i quan els oficials van arribar, van constatar la mort d’un home que s’havia llançat del balcó de la seua habitació", va afegir el ministeri en un comunicat.

De la mateixa manera, va detallar que la Fiscalia Criminal i Correccional Nº16 va ser assignada al cas i que es va ordenar la presència de la Unitat Criminalística i el trasllat del cos al dipòsit de cadàvers.

La mort de l’artista de 31 anys va ser confirmada també pel director dels serveis d’emergències mèdiques de la ciutat de Buenos Aires, Alberto Crescenti, que va dir a mitjans locals que la caiguda li va ocasionar "lesions gravíssimes que el van provocar immediatament la mort".

En arribar els serveis d’emergència, van constatar que "lamentablement presentava lesions incompatibles amb la vida producte de la seua caiguda" per la qual cosa "no hi va haver possibilitat de reanimació", va explicar Crescenti en diàleg amb el senyal de televisió argentina Todo Noticias. "Hem d’esperar l’autòpsia, però d’acord al que va veure l’equip, tenia fractura de base de crani", va afegir.

Segons la premsa local, Payne hauria caigut en un pati intern de l’hotel en el qual funciona una cafeteria, encara que en aquell moment era buida, per la qual cosa ningú més no va resultar ferit.

El cantant havia pujat recentment en el seu perfil de la xarxa social Snapchat vídeos seus durant un concert a Buenos Aires, el passat 2 d’octubre, del seu amic i excompany en One Direction, Niall Horan. "Molt orgullós", va escriure Payne en el seu perfil, acompanyat d’imatges del concert de Horan, que estava presentant el seu nou àlbum a l’Argentina.

L’artista mort aquest dilluns també es va mostrar ballant amb la seua xicota i assajant la coreografia de la cançó 'La Macarena' al costat d’un grup de fanàtics que el van identificar en una de les grades durant el concert de Horan.

"No puc esperar a cantar amb tu una de les teues cançons. Em sento genial", va agregar Payne en un altre missatge, ja al tornar des del concert del seu amic.