'La maleta mexicana', a les III Jornades Robert Capa

Aitona tornarà a reviure el pas de Robert Capa per aquest municipi del Baix Segre per retratar l’ofensiva republicana en un dels moments més importants de la Guerra Civil espanyola. Ho farà amb les terceres Jornades Robert Capa, que se celebraran els dies 2, 3 i 7 de novembre. En la presentació ahir a l’IEI, l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va destacar que “es preserva la memòria històrica i es dona a conèixer el llegat d’un dels fotoperiodistes més destacats del segle XX”. Coincidiran amb l’entrega de la primera edició del Premi Robert Capa, al qual s’han presentat 16 fotografies i set treballs d’investigació, els guanyadors del qual es donaran a conèixer el 7 de novembre. Per la seua part, Bea Obis, tècnica de Turisme d’Aitona, va explicar que el dia 2 hi haurà un col·loqui sobre la maleta mexicana, que fa referència a les més de 3.000 fotografies que Endre Friedmann, Gerda Taro (sota el pseudònim Robert Capa) i David Seymour (Chim) van fer durant la Guerra Civil. També es presentarà el llibre Soldados, de Jaume Bru. El 3 de novembre hi haurà una recreació històrica amb més de 40 actors que interactuaran amb el públic i el 7, una visita a la Ruta Robert Capa.

