Només el 30% de l’etiquetatge d’aliments és informació obligatòria, mentre la resta és màrqueting, segons OCU

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Únicament el 30% de la informació recollida a les etiquetes dels productes alimentaris correspon a dades obligatòries com la data de caducitat, la llista d’ingredients o el valor nutricional, mentre que la resta, un 70%, és informació publicitària i màrqueting del producte, segons denuncia l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

A més, OCU destaca que la informació obligatòria sol posicionar-se en la part posterior o els laterals de l’envàs i amb una lletra excessivament petita, dificultant als consumidors poder llegir-la amb facilitat.

En aquest sentit, afirma que la meitat dels consumidors no llegeixen aquesta part de l’etiquetatge i entre les causes destaca la mida petita de la lletra, motiu per a un 52% dels consumidors, que afirmen que no llegeixen amb atenció l’etiqueta, percentatge que augmenta al 70% en el segment de les persones amb més de 60 anys.

Des d’OCU, demanen a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) perquè, juntament amb les autoritats europees, reformin l’actual normativa que regula l’etiquetatge per augmentar dels 1,2 mil·límetres mínims de mida de lletra de les etiquetes a 3 mil·límetres, reclamació que porten sol·licitant des de fa 14 anys juntament amb les seues homòlogues europees.

Al seu torn, reclamen traslladar al frontal de l’envàs almenys la denominació real de l’aliment, juntament amb la informació de Nutriscore, sense que hagin de competir en espai amb missatges publicitaris.

Així mateix, exigeixen que si els productors destaquen un aliment al frontal, per exemple 'amb oli d’oliva verge extra' sigui obligatori indicar el percentatge real que conté d’aquest ingredient el producte, en la mateixa frase i amb la mateixa mida de lletra.

De la mateixa manera, els productes aromatitzats han de portar la paraula 'sabor a' al frontal i en la mateixa mida. I, finalment, la nova norma hauria d’aclarir el que s’entén per 'natural’, 'casolà' o 'artesanal’ quan s’incloguin aquests termes en l’etiquetatge.

OCU considera que facilitar la lectura de l’etiquetatge redunda en una compra més reflexiva i permet als consumidors prioritzar aquells aliments més saludables.