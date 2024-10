Cameron Diaz revela la veritable raó per la qual va deixar el cine fa una dècada

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de convertir-se en una gran estrella de Hollywood als anys 90, Cameron Diaz es va retirar el 2014. Annie va ser el seu últim projecte, però, una dècada després, l’actriu té ja diversos projectes i s’ha sincerat sobre la seua decisió.

Díaz va participar en l’esdeveniment Most Powerful Women Summit el 14 d’octubre. Durant la seua intervenció, va assegurar que deixar el cine "era una cosa que havia de fer. Vaig sentir que era el millor per a mi per recuperar la meua vida i realment no m’importava res més". "Cap opinió de ningú, ni l’èxit, cap oferta de ningú, res ni ningú va poder fer-me canviar d’opinió sobre la meua decisió de cuidar-me i construir la vida que realment volia tenir", va agregar.

En l’última dècada, Diaz es va casar amb el músic Benji Madden i va tenir dos fills. Ara tornarà a la gran pantalla amb De vuelta en acción, cinta de Netflix amb Jamie Foxx que s’estrenarà el 17 de gener de 2025. També tornarà a Shrek 5 per posar veu a Fiona i està en negociacions per protagonitzar juntament amb Keanu Reeves la comèdia negra Outcome.

"Era el moment just per a la meua família", va dir sobre la seua tornada al cine. "Després del covid, vam estar a casa molt temps, la qual cosa va ser increïble i el problema era que probablement ens hauríem quedat allà, encara hi seríem ara. La gent deia 'es va acabar' i jo deia 'no, no es va acabar, no es va acabar per a mi'", va explicar.

"Així que vaig haver d’esforçar-me; el meu espòs i jo, el meu espòs, que és el millor, em va dir 'has estat donant-nos suport i construint la família' i li vaig donar suport a ell en els seus negocis, i ell va dir 'és hora que et donem suport i deixem que la mama pugi i faci les seues coses'", va relatar.

També va confessar el motiu pel qual va acceptar participar a De vuelta en acción. "No podia dir-li que no a Jamie", va admetre. El film serà el tercer dels dos actors junts després d’Annie i Un domingo cualquiera.