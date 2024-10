Escoltar música després d’una operació accelera la recuperació, indica l’evidència científica

Publicat per efe Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

Escoltar música accelera la recuperació després d’una intervenció quirúrgica: redueix la sensació de dolor que percep el pacient, l’ansietat i la freqüència cardíaca, segons conclou un estudi que s'ha presentat aquest divendres al Congrés anual del Col·legi de Cirurgians dels Estats Units.

Els autors, investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia Northstate, han analitzat els estudis existents sobre el potencial de la música per ajudar les persones a recuperar-se després d’una intervenció quirúrgica.

En total, han revisat 3.736 treballs científics i s’han centrat especialment en els 35 que incloïen dades precioses sobre l’impacte de la música en la reducció de la sensació de dolor i l’ansietat, així com mesuraments de la freqüència cardíaca i el consum d’opiacis com a calmants després d’una cirurgia.

La seua conclusió és clara: la reducció dels nivells de cortisol que es produeix en escoltar música, ja sigui a través d’auriculars o d’un altaveu, facilita la recuperació dels pacients especialment en quatre àmbits.

Menys sensació de dolor

Els pacients que van escoltar música van experimentar una reducció estadísticament significativa del dolor l’endemà de la intervenció quirúrgica, partint de dos barems de mesurament científics: la Escala de Qualificació Numèrica (al voltant d’un 19% de reducció) i la Escala Visual Analógica (al voltant d’un 7% de reducció).

En tots els estudis analitzats, els nivells d’ansietat que van declarar els pacients es van reduir de mitjana un 3%, en funció de les escales de mesurament d’aquest trastorn.

Els malalts que van escoltar música en van consumir menys de la meitat de morfina que els que no van escoltar música el dia després de la intervenció: una mitjana de 0,758 mil·ligrams davant els 1,654 dels quals no van escoltar música.

I en quart lloc, els qui van escoltar música van experimentar una reducció de la freqüència cardíaca (al voltant de 4,5 batecs per minut menys) en comparació amb els pacients que no ho van fer.

Aquesta última dada, assenyalen els autors en un comunicat, és "clau" perquè mantenir la freqüència cardíaca d’un pacient dins d’un rang saludable, ja que permet que l’oxigen i els nutrients circulin millor per tot el cos i, en particular, per les zones operades.

Una teràpia barata, senzilla i eficaç

"Encara que no podem afirmar específicament que els pacients sentin menys dolor, els estudis coincideixen que els pacients perceben que senten menys dolor, i això és igual d’important", emfatitza un dels autors, Shehzaib Raees, investigador de Medicina de la Universitat de Califòrnia Northstate.

"Quan els pacients es desperten després d’una intervenció quirúrgica de vegades se senten molt espantats i no saben on són. La música pot ajudar a facilitar la transició de la fase de despertar a la tornada a la normalitat, així com ajudar a reduir l’estrès en aquesta transició", assenyala altre dels autors, Eldo Frezza, professor de cirurgia a la mateixa universitat.

"A diferència d’altres teràpies, com la meditació o el pilates, que requereixen una concentració o moviment considerables, escoltar música és una experiència més passiva i pot ser incorporada pels pacients sense gran cost o dificultat immediatament després de l’operació," afegeix.

Els estudis revisats no van controlar el temps durant el qual van escoltar música els pacients ni quin tipus de música, però l’equip de Califòrnia planeja dur a terme un programa pilot per avaluar l’ús de la música en l’entorn quirúrgic i en la unitat de cures intensives.

"Creiem que la música pot ajudar a la gent de diferents maneres després d’una cirurgia, s’ha provat que reconforta i fa sentir el pacient com si fos en un lloc familiar, i aquests dos factors són fonamentals en la recuperació", conclou Raees.