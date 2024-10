Arranca el Cervisia Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La fira de la cervesa CervisiaLleida va obrir les portes de la 14a edició ahir a la plaça de la Llotja de la capital del Segrià. Pel que fa a l’oferta gastronòmica, un dels principals atractius del certamen, els assistents ja van degustar en exclusiva les creacions de Caravista Restaurant i Glass Go, a més de l’oferta de productes de proximitat de la Fecoll, Bo de Shalom i Iberic Box, disponibles fins demà. Així mateix, CervisiaLleida destaca per la seua programació musical i ahir es preveien els concerts d’El Último Escuadrón i De Noche. Com a novetat, aquest any s’ha introduït un sistema de braçalets cashless i el dispensador de cervesa intel·ligent Metabar, creat per 3 joves lleidatans.