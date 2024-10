El Festival PATAC reuneix amants del còmic i la il·lustració

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida va acollir ahir la segona edició del Festival de Gràfica Efervescent PATAC, un certamen pensat per als amants dels còmics independents i els grafismes. Durant tota la jornada d’ahir hi va haver diversos tallers, exposicions i xarrades sobre dibuix i il·lustració i també es va donar a conèixer el guanyador de l’edició d’aquest any, que va ser per a Antonio Hitos per la seua obra Ruido, en què a les seues pàgines i il·lustracions tracta temes com la solitud, l’assetjament, el temps o el buit. L’obra va ser triada entre les 16 que s’hi van presentar i, després d’entregar-li el premi, Hitos va conversar amb els estudiants de la Leandre Cristofol.