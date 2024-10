Aquest és l’electrodomèstic que més consumeix de la casa i com evitar el seu malbaratament energètic

Publicat per Redacció Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

En temps on l’estalvi energètic és més important que mai, identificar els electrodomèstics que més electricitat consumeixen pot ajudar a reduir tant les factures com l’empremta de carboni. Segons diversos estudis, el frigorífic és, sens dubte, l’electrodomèstic que més energia consumeix. Aquest aparell, indispensable en qualsevol casa, està en funcionament les 24 hores del dia, la qual cosa el converteix en un gran consumidor d’electricitat, arribant a representar al voltant del 18% del consum total d’energia en un habitatge.

Per què en consumeix tant?

El frigorífic ha de mantenir una temperatura constant per conservar els aliments, la qual cosa requereix un funcionament continu. A més, factors com l’antiguitat de l’aparell, la seua eficiència energètica o un mal ús (com obrir la porta constantment) poden incrementar la seua despesa.

Com reduir-ne el consum

Encara que el frigorífic és imprescindible, hi ha diverses maneres de reduir el seu consum:

Apostar per l’eficiència energètica: Si tens un frigorífic antic, considera canviar-lo per un model de classe energètica A++ o A+++, que pot reduir el consum en un 30-50% en comparació amb models més antics.

Mantenir la temperatura òptima: Ajustar la temperatura a 4-5ºC per a la nevera i -18ºC per al congelador és suficient per conservar els aliments sense gastar energia innecessària.

Descongelar i netejar regularment: Acumular gel al congelador pot augmentar el consum elèctric, per la qual cosa és recomanable descongelar-lo amb regularitat. A més, netejar les reixetes posteriors del frigorífic ajuda a millorar la seua eficiència.

Evitar obrir la porta innecessàriament: Cada vegada que obres la porta del frigorífic, l’aparell ha de treballar més per recuperar la temperatura interna, la qual cosa augmenta el consum.

Col·locació adequada: Ubicar el frigorífic lluny de fonts de calor com forns o finestres amb llum solar directa pot evitar que el motor treballi en excés per mantenir la temperatura.

Altres electrodomèstics amb alt consum

El forn elèctric és un dels electrodomèstics que més energia consumeix, especialment si s’utilitza amb freqüència. Mentre funciona, requereix mantenir temperatures molt altes, la qual cosa demanda una gran quantitat d’electricitat. El consum d’un forn pot oscil·lar entre 800 i 1.500 kWh a l’any, depenent del tipus i ús. Per reduir el consum, és recomanable aprofitar al màxim la calor residual, evitar obrir la porta durant la cocció i, si és possible, optar pel forn de convecció, que cuina més ràpid i de manera més eficient.

Per la seua part, encara que el rentaplats pot semblar més eficient que rentar a mà, el seu ús ineficient pot provocar una despesa elevada d’energia i aigua. Els rentaplats poden consumir entre 1.200 i 1.500 kWh a l’any si s’utilitzen diàriament, especialment en programes d’alta temperatura. Per optimitzar-ne l'ús, és important esperar que estigui completament ple abans de posar-lo en marxa, utilitzar programes d’eco o a baixa temperatura, i assegurar-se que l’aparell estigui net i ben mantingut per evitar sobreesforços.

L’assecadora és un altre dels electrodomèstics que pot resultar molt útil, però és un dels consumidors d’electricitat més grans. Pot arribar a consumir entre 2.000 i 4.000 kWh a l’any, especialment en models antics o poc eficients. Una opció per reduir aquest consum és eixugar la roba a l’aire sempre que sigui possible o utilitzar assecadores de baix consum, com les de bomba de calor, que reutilitzen la calor generada per eixugar la roba de manera més eficient. A més, centrifugar bé la roba a la rentadora abans de posar-la a l’assecadora redueix el temps d’assecatge i, per tant, el consum.

Els escalfadors d’aigua són un altre gran responsable de l’augment en el consum energètic. Si el sistema és elèctric i funciona contínuament per mantenir l’aigua calenta, pot consumir entre 2.500 i 3.500 kWh a l’any. Per reduir aquesta despesa, és recomanable ajustar la temperatura de l’aigua a un nivell adequat (uns 50-60 graus), instal·lar temporitzadors per limitar el temps de funcionament i aïllar correctament les canonades per evitar pèrdues de calor.

Els aires condicionats i calefactors elèctrics són essencials a moltes zones durant l’estiu o l’hivern, poden disparar el consum d’electricitat si s’utilitzen de forma intensiva. L’ús de l’aire condicionat durant l’estiu pot representar fins un 10% del consum total anual d’electricitat en algunes cases. Optar per sistemes de climatització eficients, ajustar la temperatura a nivells moderats (entre 24 i 26 graus a l’estiu i 18-20 a l’hivern) i mantenir els filtres nets pot ajudar a minimitzar el seu impacte a la factura.

Encara que el consum d’energia dels televisors ha disminuït amb l’arribada de pantalles més eficients, com les de LED, alguns models grans, en especial les televisions 4 K, poden continuar consumint quantitats significatives d’electricitat. A més, els equips d’entreteniment com consoles de videojocs, sistemes de so i descodificadors, si estan en "standby", continuen consumint energia, un fenomen conegut com consumeixo fantasma. Desconnectar aquests equips o utilitzar regletes amb interruptor pot reduir aquest consum innecessari.

D’altra banda, cal tenir en compte la planxa. Encara que el seu ús pot no ser diari, les planxes també tenen un consum significatiu a causa de la gran quantitat d’energia que necessiten per escalfar-se. El consum pot ser d’uns 1.000 a 1.500 kWh a l’any si s’utilitzen amb freqüència. Per reduir la despesa, és aconsellable planxar tota la roba en una sola sessió, en lloc d’encendre la planxa diverses vegades, i utilitzar-la a temperatures adequades segons el tipus de tejid

La correcta identificació i gestió dels electrodomèstics que més consumeixen energia en una casa és fonamental per aconseguir un ús més eficient dels recursos energètics. Adoptar hàbits més sostenibles, com ajustar les temperatures en els aires condicionats o assecadores, utilitzar programes ecològics en rentaplats i rentadores, o aprofitar al màxim la calor residual del forn, pot tenir un impacte significatiu a la factura mensual d’electricitat. A més, optar per electrodomèstics amb certificacions de baix consum, com els de categoria A+++, pot reduir el consum energètic a llarg termini i, amb això, el cost econòmic i ambiental.

És important tenir en compte que fins i tot els aparells amb menor consum individual, com els equips d’entreteniment o les planxes, poden incrementar considerablement la despesa si no s’utilitzen de manera conscient. El consum fantasma, generat per aquells aparells que romanen en "standby", pot semblar insignificant, però quan se sumeixi al llarg de l’any, representa una part notable del consum elèctric total. Per això, la implementació de pràctiques quotidianes com desconnectar dispositius que no s’estiguin utilitzant, invertir en regletes amb interruptor o canviar bombetes tradicionals per LED, pot generar estalvis immediats.

Adoptar aquestes estratègies no només contribueix a reduir les factures mensuals, sinó que també és una resposta activa a la creixent preocupació per l’impacte ambiental. Reduir el consum energètic significa disminuir la demanda d’energia, la qual cosa al seu torn ajuda a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i avançar cap a un futur més sostenible. Les petites decisions diàries, quan s’apliquen de manera contínua, poden marcar una gran diferència tant en l’estalvi personal com en la conservació del planeta.