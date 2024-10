El judici per Samuel Luiz: els amics dels acusats veuen homofòbia i relaten consum de cocaïna

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos amics dels acusats del crim de Samuel Luiz han declarat aquest dilluns que van escoltar a Diego Montaña anomenar "marieta" la víctima i a més, han apuntat, per primera vegada, que Alejandro Freire 'Yumba' havia consumit cocaïna, a més d’alcohol.

La secció primera de l’Audiència Provincial d’A Coruña ha acollit una nova sessió del procés contra cinc adults per al cas de la mort de Samuel Luiz el 3 de juliol de 2021, en el qual la Fiscalia demana penes d’entre 22 i 27 anys de presó.

Un dels testimonis d’aquesta jornada, que s’ha identificat com conegut dels cinc acusats, amb qui havia quedat aquella nit, ha relatat que Diego Montaña va iniciar l’agressió perquè "estava alterat", va cridar "et mataré, marieta de merda" i de sobte va veure a "molta gent empenyent-se (...) moltes persones deixaven anar molts cops".

"Sí que es va escoltar marieta de merda i crec que això el va escoltar tothom", ha afirmat i ha dit que, segons la seua opinió, Catherine Silva -semblant llavors de Diego Montaña- es va posar per "separar".

Sobre la participació d’Alejandro Míguez, ha matisat que aquest li va dir que havia tingut "un forcejament amb un negre", amb referència a un dels senegalesos que van auxiliar Samuel Luiz, i aquest el va haver "de parar".

Hores després, Alejandro Freire va relatar que es va haver "de defensar" i Marco Figueras -un dels que llavors eren menors i ja ha estat condemnat juntament amb David Rodríguez- va confessar que l’havien "matat".

Preguntat per la discussió entre Diego Montaña i Catherine Silva en la qual ella li retreia la seua actuació, l’ha confirmat, encara que amb un aclariment: "Però quan me n’estava anant, ja s’estaven fent abraçadetes", ha afirmat.

És una versió similar a la del primer testimoni de la jornada, amic d’Alejandro Freire, que va veure Diego Montaña "enfadat" i quan va recriminar a Samuel Luiz el fet que ell creia que el filmava, per la qual cosa li va dir: "Què graves, marieta?".

"Va intentar agredir-lo i vaig intentar separar-lo per enrere diverses vegades. Després vaig veure Yumba que estava agafant-lo a terra. Vaig córrer cap a Álex per agafar-lo del braç, dir-li 'para para ' i intentar separar-lo i després vaig veure vindre molta gent corrent, entre aquests hi havia Kaio i Noa (la seua parella de llavors)", ha relatat.

Aquest testimoni, sobre Kaio Amaral Silva, a qui fins ara ningú ha vinculat directament amb l’agressió, ha dit que el va veure "carregar la cama" per propinar una puntada de peu, però en aquell moment es va girar i no va veure si arribava a impactar ni on.

Després va seguir l’agressió des de lluny i el següent que va veure va anar a Samuel Luiz inconscient, davant de la qual cosa aquest testimoni va abandonar el lloc: "És una cosa que també m’acompanyarà per sempre aquesta decisió", ha lamentat.

En la seua declaració ha apuntat a un alt consum d’alcohol per part d’Alejandro Freire aquella nit juntament amb cocaïna.

La que llavors era parella de Kaio Amaral Silva ha declarat que aquest "els va intentar separar" i ha vinculat amb la pallissa mortal Diego Montaña, encara que només en els instants inicials, i a partir d’allà només a Alejandro Freire i als dos menors condemnats.

Sobre el seu exnòvio, ha dit que mai no el va veure agafar el telèfon de la víctima -per la qual cosa la Fiscalia demana uns altres cinc anys de presó- i sobre Catherine Silva, ha relatat que la va veure agafar una amiga de la víctima pel braç, davant de la qual cosa aquesta última "va caure".

Un altre testimoni, conegut de tots, no ha recordat gairebé cap detall de l’ocorregut, tret que Yumba havia consumit cocaïna.

En aquesta jornada hi ha hagut un testimoni que no ha comparegut -estava citat divendres, quan sí que hi va acudir des de la seua residència a França, però es va ajornar la declaració- i ha estat multat amb 600 euros i una ordre de compareixença per al 29 d’octubre, que si no compleix es transformarà en una ordre de detenció i serà acusat d’obstrucció a la justícia.

En les dos pròximes jornades està prevista la declaració de deu vianants aliens a l’ocorregut, un conegut dels acusats i un empleat del pub on van passar la nit.