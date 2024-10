Una empresa de detergent ecològic creada per un jove lleidatà ja factura més de 10 milions

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa quatre anys que el jove lleidatà Lluís Montull es va proposar canviar la manera de fer la bugada. Al costat del seu soci David Weiss va crear el 2020 Natulim, un innovador detergent en format de tires biodegradables i 100% lliure de plàstics. Des d’aleshores la firma no ha parat de créixer i a finals del 2024 preveu superar els deu milions d’euros en facturació.

“Ens vam adonar que el mercat de productes de neteja feia pràcticament cinquanta anys que no evolucionava i encara estava embussat en els plàstics d’un sol ús, dels quals només un 20% acabaven a les plantes de reciclatge. Vam començar a estirar el fil i vam trobar el format del detergent en tires, que just acabava d’aparèixer als Estats Units i a Europa encara no existia”, recorda Montull, un enginyer de telecomunicacions que anteriorment treballava en una empresa tecnològica fent consultoria de dades. “Vam començar a buscar fàbriques i en vam trobar una a Àsia. Al principi portàvem tot el negoci des de casa: preparàvem els encàrrecs i nosaltres mateixos portàvem els paquets a Correus. Part de les comandes també es feien des de la casa de la meua àvia, a Lleida”, explica aquest lleidatà, que apunta que “la idea de les tires detergents per eliminar els plàstics d’un sol ús i reduir la petjada de carboni en un 90% va generar un impacte entre la gent i vam començar a vendre cada vegada més”.

Després d’un any d’R+D, el setembre del 2023 van traslladar el centre de producció a Taradell, on fabriquen detergent per a l’Estat espanyol i també per a altres països com Portugal, França, Itàlia o Xile. “És la primera fàbrica d’Europa de detergents en tires i la seu es troba a Lleida”, assenyala Montull, que destaca que la gamma de productes ecològics s’ha anat ampliant fins a incorporar netejaterres, rentaplats i perfums per a la roba, entre molts d’altres.

“Volem trencar amb la idea que l’ecològic no funciona. Vam començar venent online i ara estem en botigues físiques com Plusfresc, Bon Preu, PrimaPrix o Alcampo”, detalla. Natulim compta actualment amb 35 empleats, amb una aposta important pel servei d’atenció al client. A cinc anys vista, explica que “el nostre objectiu és consolidar-nos com la marca de detergent de referència a Catalunya i Espanya”.