El 'Sueño Producciones', la sèrie de 'Del Revés', ja té data d’estrena a Disney+

Disney+ ha confirmat els títols en castellà i la data d’estrena de les dos noves sèries de Pixar Animation Studios. La primera en arribar serà El Sueño Producciones, la sèrie de l’univers Del Revés (Inside Out) que arribarà a la plataforma el proper 11 de desembre. El 19 de febrer serà el torn d’En la victoria o en la derrota, una sèrie sobre un campionat de softbol que veurà la llum el 19 de febrer. "Aquestes dos sèries són la prova de la creativitat de Pixar en la seua màxima expressió", ha declarat el director creatiu de l’estudi, Pete Docter.

Després del rotund èxit Del revés 2 (Inside Out 2), que ja està disponible a Disney+ després d’arrasar a la taquilla amb gairebé 1.700 milions de dòlars, convertint-se en la cinta d’animació més taquillera de la història, el públic tornarà a la ment de Riley a El Sueño Producciones. Amb un estil de fals documental, la sèrie explorarà el funcionament intern de l’estudi de cine responsable dels seus somnis que ja es va deixar veure en alguns passatges de la seqüela.

"Ens encanta que els fans no hagin d’esperar gaire per veure més històries del món de Del revés. El Sueño Producciones és un tresor amagat atapeït de bromes i diversió que aprofundeix en una de les nostres parts favorites de la primera pel·lícula, la creació dels somnis de Riley," diu Docter.

La minisèrie, composta de quatre capítols, està situada cronològicament entre ambdues pel·lícules i s’endinsarà sobre l’estudi de cine dins de la ment de Riley, el lloc on els somnis es fan realitat totes les nits, al seu degut temps. Riley està creixent i quan els seus records necessiten un processament extra, Alegria i la resta de les emocions fonamentals els envien a El Sueño Producciones.

Per la seua part, En la victoria o en la derrota relata les històries de diferents personatges mentre es preparen per al seu gran partit del campionat de softbol. Els seus vuit episodis, cada un dels quals narra la història d’un nou personatge entre els quals hi ha nens insegurs, pares súper protectors i fins i tot un àrbitre enamorat, comencen a emetre’s a Disney+ a partir del 19 de febrer.

"Estem convençuts que En la victoria o en la derrota és la primera gran sèrie d’aquest tipus que demostra com mai el que fa gran al nostre estudi: una narrativa audaç i imaginativa, un humor hilarant i uns personatges amb els quals tots podem identificar-nos", diu Docter.