'La que se avecina' revela els seus secrets en un nou videopodcast: 'El trastero de La que se avecina'

Els seguidors de La que se avecina sens dubte celebraran l’arribada d’El trastero de La que se avecina', un nou videopodcast que arriba a Mitele a partir d’aquest dimecres, 23 d’octubre. Aquest innovador format permetrà als fans descobrir els secrets més ben guardats de l’exitosa sèrie de Mediaset, oferint una visió única i exclusiva darrere de les càmeres. Alberto i Laura Caballero, els creadors de la ficció, seran els amfitrions d’aquest espai en el qual, al costat d’alguns dels actors més estimats de la sèrie, compartiran anècdotes, imatges inèdites i curiositats que mai abans no s’han revelat al públic.

Aquest material arriba just un mes abans de l’estrena a Prime Video de la nova temporada de la sèrie, la quinzena, que arribarà a les pantalles el proper mes de novembre. La plataforma estrenarà els tres primers episodis de la sèrie d’èxit produïda per Mediaset España en col·laboració amb Contubernio Films i distribuïda per Mediterráneo Mediaset España Group. Posteriorment, la sèrie s’emetrà en obert als canals de Mediaset España.

El videopodcast tindrà quatre episodis en què participaran actors com Fernando Tejero, Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Loles León i Petra Martínez. Al llarg d’aquests episodis, es reviuran moments inoblidables del rodatge, així com l’evolució dels personatges al llarg de les 15 temporades de la ficció. Aquest format oferirà als espectadors l’oportunitat de conèixer com van ser els càstings originals, descobrir els objectes simbòlics més importants per als actors i disfrutar de les situacions més divertides viscudes durant els enregistraments.

L’escenari principal d’El trastero de La que se avecina' serà un espai decorat amb icònics objectes de la sèrie, com el cartell de "Mariscos Recio", les cadires de les juntes de propietaris, i l’emblemàtic quadre dels veïns de "Mirador de Montepinar". A més, s’exposaran objectes clau de personatges populars com Amador Rivas i Coque, oferint una immersió nostàlgica als moments més entranyables de la sèrie.

El primer episodi, que comptarà amb la participació especial de Fernando Tejero i Nacho Guerreros, explorarà com els seus personatges han evolucionat al llarg del temps i reviurà les seues escenes més còmiques i emotives. Aquest nou format promet ser una cita obligada per als fans més fidels de la sèrie, els qui podran reviure la seua història des d’una nova perspectiva i descobrir detalls inèdits del rodatge.