Un dolç en homenatge als monuments de Lleida

El xef Mateu Blanch del restaurant Caravista de Lleida va presentar ahir a la sala de la Canonja de la Seu Vella la seua nova creació, la torrija lleidatana, un dolç en homenatge als monuments més emblemàtics de la capital del Segrià. Aquestes postres, elaborades amb ingredients 100% lleidatans, incorporen elements que recorden la Seu Vella, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), el castell templer de Gardeny i l’església de Sant Martí. “A la ciutat no hi ha gaires postres amb segell propi. Per això vaig decidir crear aquesta torradeta de Santa Teresa que, a través del paladar, ofereix una ruta monumental”, va explicar ahir Blanch, que en la presentació va estar acompanyat del xef amb estrella Michelin Xixo Castaño, del restaurant Malena de Gimenells; la regidora Pilar Bosch, i la directora de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, Neus Brenuy. “Els restaurants rebem molts turistes que sovint ens pregunten què poden visitar a la ciutat”, va assenyalar aquest xef, que va destacar que “aquestes postres contribueixen a donar a conèixer el nostre patrimoni”. El dolç, que se servirà al Caravista, compta amb una torrija en forma de gofra que recorda l’edifici de l’IEI, una pasta fil·lo cruixent similar al campanar de la Seu Vella, un paper comestible amb l’escut templer i una neula amb forma d’una de les campanes de l’església de Sant Martí.