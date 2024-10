Un expert explica que el càncer de mama no és una única malaltia

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oncòleg mèdic de l’Hospital Universitari de Salamanca César A. Rodríguez ha destacat el coneixement que s’ha adquirit en els últims 30 anys sobre el càncer de mama, mentre ha assegurat que aquesta patologia no és una única malaltia, "sinó que són entitats clínicopatològiques molt variades, amb abordatges terapèutics també diferents". "Això ha portat a un desenvolupament tremendament ràpid de noves estratègies de tractament molt més selectives, que fa que avui en dia tractar una pacient amb càncer de mama gairebé es converteixi en una estratègia individualitzada", ha matisat Rodríguez durant participació en la campanya 'El Sillón Rosa', un espai d'AstraZeneca, que vol convertir-se en un símbol per fomentar la investigació i el coneixement de la realitat del càncer de mama i els reptes que encara queden per superar.

Per la seua part, la representant de la Federació Espanyola de Càncer de Mama (FECMA) Paula González, qui també ha participat en la campanya, ha ressaltat els avenços que s’han produït en els últims anys en aquesta malaltia.

"Ens permeten enfrontar el diagnòstic d’una altra manera i ens dona l’opció de percebre’ns potser com a possibles llargues supervivents, ja que s’han millorat molt les nostres oportunitats davant la malaltia," ha afirmat González.

Tanmateix, la representant de FECMA recorda que les dones que conviuen amb el càncer de mama encara demanden "una atenció integral que també doni resposta a totes aquelles necessitats que poden dependre del nostre context i del moment vital en el qual ens trobem, així com de l’esfera psicosocial." També ha participat la presidenta de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastàtic (AECMM), Pilar Fernández, que ha aprofitat l’altaveu de 'El Sillón Rosa' per parlar de la situació específica de les dones que pateixen aquest tipus concret de patologia, "la gran desconeguda".

"El càncer de mama metastàtic en el dia d’avui continua sent una malaltia incurable. Si és cert, i hem de donar un missatge de positivitat que, gràcies a la investigació, als nous mètodes de diagnòstic i a les teràpies dirigides, la nostra supervivència cada vegada és més gran", ha indicat.

Malgrat això, "el 30 per cent de les persones diagnosticades amb càncer de mama tenim una metàstasi, un 6 per cent des de l’inici de la malaltia i la resta la desenvoluparem al llarg dels anys".

Així, Fernández recorda que la metàstasi del càncer de mama provoca més de 6.000 morts a l’any, sent la primera causa de mort de dones entre 35 i 50 anys. Per tot això, i des de 'El Sillón Rosa' d'AstraZeneca ha explicat que, encara que a ella li "encanta el rosa", amb freqüència s’edulcora el càncer de mama amb missatges de positivitat i de superació més aquest mes d’octubre dedicat a la sensibilització i conscienciació del càncer de mama: "La positivitat no cura, curen la investigació i les teràpies".

"Aquesta butaca és un espai obert en el volem mostrar que el càncer de mama són moltes malalties diferents, amb abordatges completament diferents, i al que convidem a afegir-se a tots aquells que visquin de prop la malaltia o vulguin investigar sobre ella. A AstraZeneca tenim el compromís d’impulsar la medicina de precisió i col·laborar amb les administracions perquè aquests avenços arribin com més aviat millor als pacients, especialment als de càncer de mama metastàtic, a fi d’aconseguir cronificar o curar definitivament la seua malaltia", ha finalitzat la directora d’Assumptes Corporatius i Accés al Mercat de AstraZeneca Espanya, Marta Moreno.