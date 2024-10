Investigadors rejoveneixen neurones del cervell a través de la reprogramació cel·lular

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una recerca liderada per la Universitat de Barcelona descriu com les neurones del cervell en ratolins poden rejovenir-se mitjançant un cicle de reprogramació cel·lular controlat que ajuda a recuperar algunes propietats i funcions neurològiques alterades. El treball podria obrir noves perspectives per estudiar les malalties neurodegeneratives en pacients. Quan una neurona envelleix, perd connexions sinàptiques amb altres neurones, té menys capacitat de transmetre l’impuls nerviós i el seu metabolisme també s’altera. Aquest procés d’envelliment neuronal s’accelera especialment i esdevé un factor de risc en patologies neurodegeneratives com la malaltia d’Alzheimer.

Aquest nou treball aborda el procés del rejoveniment cel·lular en neurones i posa l’accent en el rol del que es coneixen com a factors de Yamanaka, unes proteïnes clau per revertir l’envelliment poc estudiades fins ara en el sistema nerviós. El 2012, el científic japonès Shinya Yamanaka i el britànic John Gurdon rebien el Premi Nobel de Medicina per les recerques per reprogramar cèl·lules diferenciades i retornar-les a un estat propi de les cèl·lules pluripotents. Els coneguts com a factors de Yamanaka són factors de transcripció presents en tota la literatura científica sobre reprogramació cel·lular.

Tot i que bona part de la recerca internacional s’ha centrat en l’estudi dels factors en el rejoveniment i regeneració dels teixits perifèrics (pell, múscul, fetge i cor), ara el nou treball aprofundeix en els efectes que podrien arribar a provocar en el sistema nerviós central. En concret, l’equip ha estudiat els efectes de l’expressió controlada dels factors de Yamanaka en el cervell dels ratolins en cicles de reprogramació cel·lular al llarg de diferents fases del desenvolupament neuronal.

Quan els factors de Yamanaka s’introdueixen durant la fase de desenvolupament, es generen més neurones i el cervell és més voluminós (pot arribar a fer el doble). Això es tradueix en una millor activitat motora i social en les etapes adultes. No hi havia conseqüències conductuals negatives, i els ratolins fins i tot milloraven en comportaments motors i d’interacció social.

L’expressió dels factors de Yamanaka en neurones adultes provoca que aquestes cèl·lules es rejoveneixin i mostrin protecció davant de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

Entendre el procés d’envelliment a escala cel·lular obre nous horitzons en la lluita davant de malalties a través de la reprogramació cel·lular. Ara bé, aquest procés també comporta el risc de generar el creixement de poblacions aberrants de les cèl·lules, és a dir, tumors.

La recerca, publicada a la revista 'Cell Stem Cell', està dirigida per experts de la UB, l'IDIBAPS i el CIBERNED, així com de l’Institut Max Planck d’Intel·ligència Biològica (Alemanya). També hi ha participat un expert de l'IRB de Barcelona.