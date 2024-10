Arriba el canvi d’hora de la tardor: un costum viu "gràcies al mite de l’estalvi energètic"

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, Espanya adoptarà l’horari d’hivern, amb el retard d’una hora als rellotges durant la matinada del dissabte 26 al diumenge 27 d’octubre. A les 03:00 seran les 02:00, un costum que segueix viu "gràcies al mite de l’estalvi energètic", segons Ariadna Güell, codirectora de Time-Use Initiative. Encara que l’objectiu inicial del canvi era optimitzar el consum energètic, cada vegada més experts i estudis en qüestionen l'efectivitat i rellevància en l’actualitat.

Impacte del canvi d’hora en la vida quotidiana

A partir de la matinada de diumenge, es farà de dia més aviat, però també es farà fosc abans. Aquest ajustament revifa, dos vegades a l’any, el debat sobre la necessitat real del canvi d’hora. Recentment, més de 200 organitzacions van firmar la Declaració de Barcelona sobre Polítiques del Temps, buscant abolir aquesta pràctica definitivament, un tema que continua generant discussió a tot Europa.

Una pràctica "desfasada" que afecta la salut

Güell argumenta que el canvi d’hora és una "pràctica desfasada", basada en una idea errònia d’estalvi energètic. Els estudis recents mostren que l’impacte en el consum és mínim, però els efectes sobre la salut i l’economia poden ser perjudicials. A més, remarca que aquest canvi horari té un origen històric vinculat a decisions del franquisme el 1940, quan es va decidir alinear l’horari espanyol amb el d’Alemanya durant la Segunda Guerra Mundial, malgrat que l’horari d’hivern s’adapta millor al fus geogràfic espanyol.

Efectes sobre la salut i possibilitat d’abolició el 2026

El canvi d’hora provoca un desajust entre el rellotge i el cicle solar, la qual cosa augmenta el risc de trastorns del son, que poden derivar en problemes de salut com a diabetis, malalties cardíaques i fins i tot càncer. Actualment, el 60% dels països del món no realitzen aquest canvi, la qual cosa reforça la demanda davant de la Unió Europea per acabar amb aquest costum a Europa.

Encara que el 2019 el 90% dels europeus es van mostrar a favor d’abolir el canvi d’hora, el projecte va ser paralitzat a causa de la pandèmia. Ara, després de les recents eleccions, el nou Parlament Europeu podria reprendre aquest procés, la qual cosa permetria que Espanya acabi amb aquesta pràctica el 2026, si la UE dona llum verda. En cas de ser així, el Govern haurà de decidir si opta per l’horari d’estiu o el d’hivern com a estàndard permanent. Segons el CIS, el 66% dels espanyols prefereix mantenir l’horari d’estiu.