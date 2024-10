Identifiquen els senyals d’infart menys reconeguts per la població

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi de l’Institut d’Investigació Biosanitària ibs.Granada i la Universitat de Granada (UGR) ha revelat els senyals menys reconeguts d’un infart per la població. A través de més de mil entrevistes telefòniques a persones majors de 55 anys a Espanya, els investigadors van analitzar la reacció dels participants davant de diferents escenaris relacionats amb símptomes d’infart, un aspecte clau per millorar la prevenció.

Publicat a la revista científica Social Science & Medicine, l’estudi, denominat "Cardiobaròmetre espanyol," aprofundeix en com les persones interpreten diverses combinacions de símptomes de la síndrome coronària aguda. Aquestes troballes, comunicades per ibs.Granada, destaquen la importància d’un diagnòstic primerenc per reduir riscos en la població, especialment en adults grans.

Segons els experts, la rapidesa en l’administració de tractament en cas d’infart és crucial per salvar vides i reduir complicacions. És essencial que la població reconegui els possibles símptomes, que poden manifestar-se en diferents combinacions, la qual cosa de vegades dificulta la identificació de la malaltia i la necessitat urgent de buscar atenció mèdica.

Els resultats d’aquest estudi mostren que, quan no s’experimenta dolor al pit o aquest és lleu, les persones tendeixen a demorar la recerca d’ajuda i no reconeixen que podria tractar-se d’un esdeveniment cardiovascular. "Encara que el dolor al pit sol ser el símptoma més freqüent, s’estima que al voltant d’un de cada cinc pacients amb síndrome coronària aguda no l’experimenta", ha assenyalat la científica Dafina Petrova, primera signant de l’estudi.

"El nostre estudi suggereix una menor conscienciació i actuació adequada davant de manifestacions que no inclouen un dolor fort al pit", ha agregat aquesta investigadora Miguel Servet del grup A17-Epidemiologia, Prevenció i Control del Càncer de l’ibs.Granada i l'Hospital Universitari Virgen de las Nieves. "Aquests resultats ressalten la importància d’educar la població sobre les diverses combinacions de símptomes que podrien presentar-se en un infart coronari, que poden o no incloure dolor al pit", ha especificat.

La doctora Rocío García Retamero, catedràtica de Psicologia de l’UGR, ha subratllat per la seua part la bretxa de gènere en la síndrome coronària aguda, ja que diversos estudis indiquen que les dones experimenten dolor al pit amb menys freqüència que els homes, la qual cosa podria afectar el reconeixement i tractament correctes de la malaltia.

"El nostre estudi ofereix una perspectiva nova sobre aquesta bretxa de gènere, mostrant que les dones tendeixen a demorar més la recerca d’ajuda, independentment de la combinació de símptomes, malgrat ser més conscients que podria tractar-se d’un esdeveniment cardiovascular. Això suggereix que les decisions mèdiques de les dones poden veure’s influïdes per factors aliens al reconeixement de la malaltia, que han d’investigar-se en més profunditat", ha indicat García Retamero.

L’estudi va fer servir una metodologia innovadora que permet avaluar com les persones de la població general, tant amb com sense antecedents de malaltia cardiovascular, perceben els diferents símptomes de la síndrome coronària aguda. Aquesta metodologia supera alguns biaixos d’estudis previs, que s’han centrat en persones supervivents d’esdeveniments coronaris, excloent les persones més vulnerables que no van sobreviure.

El treball és el resultat de la col·laboració d’experts en psicologia, cardiologia, salut pública, medicina i epidemiologia de diferents institucions, entre elles l’ibs.Granada, l’UGR, el Virgen de las Nieves, l’Escola Andalusa de Salut Pública, el Ciberesp, el Centre Nacional d’Epidemiologia de l’Institut de Salut Carlos III i l’Hospital Universitari de Copenhaguen, a Dinamarca.