Més de 150 persones denuncien la manca de drets de les persones sense llar a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 150 persones, entre elles alumnes dels col·legis Claver i Episcopal, es van concentrar ahir a la plaça Paeria de Lleida per reivindicar els drets de les persones sense llar. L'acte, organitzat per diverses entitats socials, va visibilitzar la Campanya de les Persones en Situació de Sense Llar 2024 i va posar de manifest les dificultats legals, socials i emocionals que impedeixen a aquest col·lectiu accedir a drets bàsics com l'habitatge, el treball i la salut.

Segons dades d'Arrels Sant Ignasi, l'entitat ha acollit fins al mes de setembre 1.658 persones, de les quals 1.185 es troben en situació de sense llar. D'aquestes, 204 no tenen sostre, el que suposa un augment del 36% respecte a l'any passat. La directora de l'entitat, Rosa Majoral, va alertar també de l'increment de l'habitatge insegur i de persones sense ingressos. "Cada any notem un increment de 50 persones en aquesta situació", va afirmar.

Les entitats socials van destacar la urgència d'incrementar els recursos disponibles, però també la importància de crear una xarxa d'acompanyament i suport. Segons Majoral, el 21% de les persones sense llar no tenen ningú a qui recórrer i prop d'un 35% només tenen professionals de l'àmbit social. "Demanen companyia per erradicar la solitud i l'aïllament i per això aquest any fem una crida a la societat perquè tingui una participació activa i s'involucri", va subratllar.

Entre les reivindicacions, les entitats van exigir a l'administració que garanteixi el dret a l'empadronament, l'accés a l'habitatge i a la salut, també la mental. També van demanar al món empresarial que obri oportunitats per afavorir la inserció laboral i a la ciutadania que combati els discursos d'odi i aporafòbia.

Felipe Jiménez, usuari d'Arrels Sant Ignasi, va explicar la seva experiència de sis mesos vivint al carrer fins que va conèixer l'entitat. "Em buscava la vida com podia fins que vaig conèixer una treballadora de l'associació i se'm van obrir les portes del cel", va relatar. Gràcies a l'ajuda rebuda, actualment ha trobat feina fent tasques de manteniment. Sobre la seva vivència al carrer, va lamentar situacions "molt desagradables i indignants" i va fer una crida a la societat a involucrar-se: "Tota persona té dret a una vida digna i si tots posem un gra de sorra podríem fer una gran muntanya."