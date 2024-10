Jornada sobre l'atenció de joves migrants sols a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 120 professionals van participar ahir en la II Jornada de Joves Migrats Sols Teixint experiències. Construint des de la diversitat cultural, a l’edifici Transfronterer de la UdL, organitzada per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. La jornada tenia per objectiu aportar una mirada crítica i honesta sobre la migració per ajudar a millorar la xarxa social.

A banda de ponències també hi va haver una activitat per compartir experiències d’integració cultural des d’una perspectiva didàctica i vivencial. Actualment, a Sant Joan de Déu Terres de Lleida s’atenen uns 200 joves migrants, distribuïts en un servei de protecció d’emergència (34 places), un centre d’acolliment i atenció integral (70 places) i un centre d’acolliment (32 places), situats a Almacelles. A aquests recursos se sumen un pis assistit per a joves de 16 a 18 anys (8 places) i altres per a joves vinculats als programes d’inserció laboral (32 places), ambdós situats a Lleida; el projecte Sostre 360º, amb 30 places, i el projecte Caront, amb 8.