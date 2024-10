Mollerussa entrega el seu Ànima a l'ajuda al Pròxim Orient

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Mollerussa va entregar ahir el seu Ànima a l’Agència de Nacions Unides per a la Població Refugiada de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA). L’encarregat de recollir aquest reconeixement que concedeix l’ajuntament de la ciutat, juntament amb el Centre d’Iniciatives Ángel Olaran, va ser el representant a Catalunya de l’entitat, Arnau Selga, que va explicar que 1,9 milions de persones estan en risc d’inanició a la zona de Gaza. “Viuen bàsicament dels ajuts humanitaris que reben de l’Agència i altres organitzacions humanitàries”, va remarcar. En aquest sentit, va agrair el guardó, que dona visibilitat a la problemàtica. “És essencial el suport”, va insistir. També va rebre aquest reconeixement el que ha estat president del CIS Ángel Olaran, Josep Maria Pujol, que va remarcar que la seua tasca ha estat en tot moment representar el seu germà Ángel, que va ser qui va iniciar el projecte. L’entitat ara compta com a president amb Antoni Reig. L’alcalde de la capital del Pla d’Urgell, Marc Solsona, va assegurar que “totes les causes necessiten ser visibles i des de Mollerussa es vol donar un reconeixement a aquells que sobre el terreny i de forma activa contribueixin a construir una societat millor en aquest món tan complex en el qual vivim”. L’acte va estar presidit pel conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i també va comptar amb la presència del missioner Ángel Olaran.

L’entrega d’aquest premi es va dur a terme durant la celebració de la quinzena Vetllada Solidària al restaurant Resquitx de Golmés, que va presidir el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. També hi va haver reconeixements locals. Així, es va voler destacar la tasca de Dolors Bell-lloc, com a impulsora del Centre de Formació d’Adults de la ciutat; Tere Grañó, per la seua llarga trajectòria en treballs de voluntariat en entitats com l’associació de dones L’Albada i les Aules Universitàries Guiu Clara; l’Associació d’Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa-Golmés al Salt del Duran, pels treballs de conservació i millora d’aquest pulmó natural; l’Associació Senegalesa de Mollerussa, amb 20 anys d’activitats, i finalment la Residència Llar Terres de Ponent de Mollerussa, per la millora de la qualitat de vida de persones amb discapacitat física.