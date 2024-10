La Festa del Vi de Lleida torna a la Llotja

Una vintena de cellers de la DO Costers del Segre i una desena de propostes gastronòmiques locals es van donar cita ahir a la 12a edició de la Festa del Vi de la capital del Segrià. Si bé la mala meteorologia va fer perillar la celebració a l’aire lliure del certamen, la pluja va donar treva a mitja tarda. La primera jornada de la festa es va poder celebrar amb èxit a la plaça de la Llotja, el seu lloc per excel·lència, recuperant així la ubicació i el format prepandèmia com a esdeveniment únic. L’any passat, per exemple, va tenir lloc al Mercat del Pla com un acte més de les Festes de Tardor. “Després de l’èxit de l’última edició i la demanda dels cellers participants, vam decidir tornar a la plaça de Llotja”, va afirmar Mònica Terrado, directora de Turisme de Lleida, entitat organitzadora del certamen, amb la Paeria.

Tastos de vi, el producte estrella de la festa - GERARD HOYAS

Durant la vetllada, el sommelier Jordi Martínez va conduir un tast dels vins guanyadors del segon Concurs DO Costers del Segre. Tapes i pintxos van acompanyar les copes a l’àrea de degustació, que va amenitzar la música del DJ Calcaterra i els selectors de Ponent Roots. A més, ahir a la nit es va estrenar l’espectacle El que ens contàvem amb una copa de vi, a càrrec d’Instantròpia, que va ser “escrit exclusivament amb motiu del certamen”, va apuntar Terrado. Quant a la jornada d’avui, les degustacions donaran inici a les 11.00 h, així com la conferència Els vins que van sobreviure al desert, a càrrec del periodista Rafa Gimena, i un taller de garrotín amb Colors de Rumba.

La gastronomia, l’altre atractiu clau del certamen. - GERARD HOYAS

A causa de la celebració del Marató Vithas Lleida, les vies pròximes a la Llotja –com l’avinguda Tortosa o el pont de Pardinyes– estaran tallades. Per afavorir l’arribada del públic a la Festa del Vi, s’ha habilitat un servei d’autobús gratuït des del pàrquing del pavelló Barris Nord fins a la Llotja, amb una freqüència de 25 minuts.