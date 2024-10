Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Castanyada, una de les festes més arrelades a Catalunya, es vesteix de gala un any més gràcies a l'artesania dels pastissers del país. Segons les previsions del Gremi de Pastissers de Barcelona, enguany es vendran uns 11 milions de panellets artesans, consolidant aquest dolç com a rei indiscutible de la celebració.

Tot i la irrupció d'altres costums vinculats al Halloween, els panellets es mantenen ferms en el seu tron. Entre els favorits dels catalans hi destaquen els de pinyons, seguits dels de coco i xocolata. No obstant això, la creativitat dels pastissers ha donat lloc a variants sorprenents com els de ratafia amb músic o els de praliné, però també d'altres amb formes de fantasma o carbassa, que trepitgen fort.

Ingredients de qualitat, clau de l'èxit

Segons Miquel Zaguirre, president del Gremi de Pastissers de Barcelona, la clau de l'èxit dels panellets artesans rau en la seva composició: "Estan fets amb ametlla, ous i sucre, res més. No hi cap el moniato, la patata o l'aigua que podem trobar en algunes elaboracions industrials".

A més, els ingredients utilitzats són de primera qualitat: "Tenim fruits secs com el pinyó del Montseny, l'ametlla Marcona de Tarragona o les nous de Girona i Lleida. Els fem servir per fer productes de millor qualitat", assenyala Zaguirre.

Preus estables malgrat l'encariment general

Una bona notícia per als amants dels panellets és que enguany no s'ha experimentat un encariment dels preus de venda de productes com el pinyó o l'ametlla. Aquest fet, sumat a la frenada de la pujada del preu de l'electricitat, ha permès mantenir preus respecte a l'any passat.

"En la majoria de pastisseries trobarem el panellet al mateix preu que l'any passat, pot sortir entre 6 i 7 euros els 100 grams", assenyala el president del gremi. S'estima que una família tipus de quatre persones es podria gastar entre 20 i 22 euros en aquests dolços tradicionals.

Tradició vs. innovació: una lluita fraternal

Tot i que els panellets tradicionals segueixen sent els reis de la festa, cada any s'incorporen nous sabors i varietats que obren el producte a nous públics. Segons Zaguirre, "cada pastisseria fa entre 20 i 30 varietats de panellets", mostrant la gran creativitat dels obradors artesans del país.

Aquesta innovació constant permet als panellets artesans diferenciar-se dels industrials que es poden comprar en supermercats i grans superfícies. La qualitat dels ingredients, l'absència d'additius i la passió dels pastissers fan d'aquests dolços una autèntica joia gastronòmica.

La Castanyada: una festa amb arrels profundes

La Castanyada és una celebració tradicional catalana que té lloc la nit del 31 d'octubre, vigília de Tots Sants. Aquesta festa té els seus orígens en antics rituals relacionats amb el culte als difunts i el canvi d'estació.

Durant la Castanyada, és costum menjar castanyes torrades, moniatos, panellets i altres dolços típics, acompanyats de vi dolç o moscatell. Aquesta tradició segueix ben viva gràcies a l'esforç dels pastissers artesans, que any rere any ens sorprenen amb les seves creacions dolces.