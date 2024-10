El raper Sean 'Diddy' Combs és acusat de violar un nen de 10 anys en una nova denúncia

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos noves denúncies per agressió sexual i violació han estat presentades a Nova York contra el raper Sean 'Diddy' Combs, més conegut com Puff Daddy, una d’elles va passar el 2005 i la víctima era llavors un menor de 10 anys, segons ha publicat Variety.

La demanda, presentada dilluns davant del Tribunal Suprem de l’Estat de Nova York, ha estat interposada per l’advocat Tony Buzbee, que va anunciar a començaments d’octubre que presentaria 120 noves demandes contra el músic en els propers mesos.

L’altre denunciant acusa el músic d’agredir-lo sexualment el 2008, quan tenia 17 anys, durant les audicions per a 'Making the Band', un reality sobre talent musical creada per Combs que es va emetre a la cadena MTV.

Segons la primera demanda, la víctima era llavors un nen de deu anys que volia emprendre una carrera musical com a raper.

Els seus pares van contractar un consultor que va acordar una cita amb Sean 'Diddy Combs' en un hotel de Nova York, allà el jove va interpretar un parell de cançons i va ingerir una beguda que suposadament portava alguna droga.

La víctima assegura que el raper li va mostrar els seus genitals i li va demanar que els besés. El nen s'hi va negar, el cantant suposadament el va forçar i va perdre el coneixement. Quan es va despertar, segons assenyala la denúncia a què ha tingut accés Variety, no portava pantalons i li feien mal l'anus i les natges.

El raper li va dir que si explicava alguna cosa faria mal als seus pares. La víctima pateix des d’aleshores "depressió i ansietat severes".

En l’altra demanda, la víctima assegura que Combs suposadament el va obligar a participar en actes sexuals tant amb ell i amb el seu guardaespatlles com a prova per veure com desitjava triomfar en la indústria de la música.

Aquestes denúncies se sumen a més d’un centenar de denúncies presentades contra el raper, que va ser arrestat el passat 16 de setembre acusat d’extorsió, tràfic sexual i transport per exercir la prostitució. Actualment, és en una presó de Nova York.

L’artista s’ha declarat no culpable dels càrrecs. El judici se celebrarà el 5 de maig de 2025.