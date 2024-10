Alerta per la presència de cossos estranys en patates fregides d'un conegut supermercat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats sanitàries de Catalunya han llançat una alerta per la possible presència de cossos estranys, concretament fibres plàstiques, en diversos productes d'aperitiu de la marca Sun Snacks, comercialitzats per la cadena de supermercats Aldi. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha difós l'avís rebut des de Catalunya.

Segons la informació proporcionada, ha estat la pròpia cadena de supermercats Aldi qui ha detectat la incidència durant les seves comprovacions i anàlisis internes, complint amb la seva obligació legal de notificar a les autoritats sanitàries en cas de trobar aliments no segurs per al consum.

Quatre varietats de patates fregides afectades

Els productes que podrien contenir les fibres plàstiques són quatre varietats diferents de patates fregides de la marca Sun Snacks. Des de l'Aesan recomanen a les persones que tinguin aquests aperitius a casa que s'abstinguin de consumir-los:

Patates fregides Onduladas Sabor Jamón de 170 grams, patates fregides Onduladas de 170 grams, patates fregides Campesinas 170 grams, patates fregides Al punto de sal

En cas de tenir productes que compleixin amb les característiques especificades en les fitxes proporcionades per Aldi, es demana als consumidors que els retornin al supermercat, on els seran reemborsats els diners.

Importància dels controls de qualitat alimentària

Aquest incident posa de manifest la rellevància dels estrictes controls de qualitat que han de passar els aliments abans d'arribar als lineals dels establiments. Malgrat que en ocasions es poden produir errors o contaminacions accidentals durant el procés de fabricació, és fonamental que les empreses comptin amb protocols per detectar ràpidament qualsevol anomalia.

Gràcies a aquests controls interns d'Aldi i a la seva ràpida comunicació amb les autoritats sanitàries, s'ha pogut identificar el problema i alertar els consumidors per evitar possibles riscos per a la salut.

Recomanacions davant alertes alimentàries

Davant una alerta alimentària com aquesta, es recomana als ciutadans estar atents a les informacions oficials proporcionades per les autoritats sanitàries i seguir les seves indicacions. En cas de dubte sobre si un producte adquirit està afectat per una alerta, sempre és millor optar per la precaució i no consumir-lo.

A més, és aconsellable conservar els tiquets de compra o els envasos dels productes per poder identificar-los correctament i facilitar-ne la devolució si fos necessari.

Altres alertes alimentàries recents

Malauradament, les alertes per presència de cossos estranys en aliments no són infreqüents. En els últims mesos s'han notificat casos similars en altres productes, com ara llets infantils contaminades amb salmonel·la o presència de trossos de vidre en conserves vegetals.

Aquestes incidències recorden la necessitat de mantenir una vigilància constant en matèria de seguretat alimentària i de comptar amb sistemes àgils de detecció i retirada de productes no aptes per al consum.

La presència de fibres plàstiques en patates fregides de la marca Sun Snacks, venudes per Aldi, ha activat una alerta sanitària a Catalunya. Es recomana no consumir els productes afectats i retornar-los al supermercat per obtenir-ne el reemborsament. Aquest cas evidencia la importància dels controls de qualitat alimentària i la necessitat d'estar alerta davant possibles riscos per a la salut derivats d'aliments contaminats.