DeNuvis Market torna al Pavelló 3 de la Fira amb 40 expositors

El Pavelló 3 de Fira de Lleida tornarà a acollir el cap de setmana del 9 i 10 de novembre DeNuvis Market, que aquest any incorporarà una àrea de gastronomia en la qual els visitants podran degustar menjar italià, tapes, hamburgueses, vins i còctels, repartits en diversos espais temàtics. La presentació va tenir lloc ahir amb la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch; el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó; el vicepresident de la diputació de Lleida, Agustí Jiménez; la directora d’Empresa i Treball a Lleida, Pilar Espax, i el director de Fira de Lleida, Oriol Oró. La 26 edició del saló comptarà amb 40 expositors, deu més que l’anterior edició, que oferiran un extens ventall d’opcions per garantir un esdeveniment a mida, des de casaments, batejos i comunions fins a festes d’aniversari, d’empresa o de qualsevol tipus. La previsió és acollir en aquesta edició unes mil parelles. Un any més, els expositors oferiran sortejos i promocions, amb descomptes d’entre el 5% i el 20% i Fira de Lleida portarà a terme un sorteig de 500 euros entre tots els visitants que acudeixin al saló.