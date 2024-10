Els polítics que generen més sentiments negatius: Abascal, Sánchez i Alvise

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Una recent enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) revela que els polítics generen més sentiments negatius que positius entre els ciutadans espanyols. En aquest estudi, el líder de Vox, Santiago Abascal, és assenyalat com el polític més rebutjat, seguit de prop pel president del govern, Pedro Sánchez, i l’eurodiputat de Se Acabó la Fiesta, Luis Alvise Pérez.

El sondeig, realitzat entre l’11 i el 21 d’octubre amb 3.982 enquestes, mostra que un 35,2% dels enquestats se sent "fastiguejat" per Abascal en els últims tres mesos. Aquest mateix sentiment negatiu el comparteix el 31,9% respecte a Sánchez i Pérez. El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, també ha suscitat una impressió negativa en el 25,6% dels entrevistats, seguit per Ione Belarra, de Podemos, amb un 23,5%, i Yolanda Díaz, fundadora de Sumar, amb un 22,4%.

A més d’aquests percentatges, altres polítics han generat enuig en una part significativa de la població: un 17,4% es mostra "enfadat" amb Sánchez, un 9,5% amb Feijóo, un 9,3% amb Díaz, un 7,9% amb Abascal, un 6,7% amb Belarra i un 4,4% amb Luis Pérez.

Malgrat els alts percentatges de rebuig, molts ciutadans mostren "indiferència" cap als principals líders polítics. Feijóo provoca indiferència en un 37,6% dels enquestats, seguit de Díaz (35,8%), Belarra (33,6%), Abascal (28,8%) i Pérez (28,4%). Només el 21,2% considera Sánchez indiferent.

Aquest estudi del CIS destaca l’escassetat de sentiments positius cap als polítics. La més valorada en aquest aspecte és Yolanda Díaz, que genera "esperança" en un 15,8% de la població i "orgull" en un 4,8%. Feijóo genera esperança en un 13% i orgull en un 2,3%, mentre que Sánchez aconsegueix un 12% d’esperança i un 4,9% d’orgull. Altres líders com Alvise, Belarra i Abascal amb prou feines assoleixen xifres similars, amb percentatges d’esperança que oscil·len entre el 5,3% i el 8,8%.

L’avaluació de l’opinió sobre els líders polítics també dona resultats preocupants: cap d’ells no arriba a una mitjana de 5 en una escala on 1 significa "no li agrada res" i 10 "li agrada molt". Feijóo és el més ben considerat, encara que amb un baix 3,77, seguit per Sánchez (3,65), Díaz (3,48), Abascal (2,77) i Belarra (2,71). Tanmateix, al País Basc, el portaveu del PNB aprova amb un 5,41, i Mertxe Aizpurua n’obté 4,14.

A Catalunya, el portaveu parlamentari d’ERC, Gabriel Rufián, assoleix un 3,85, mentre que Miriam Nogueras (Junts) es queda en 3,38. A l’hora d’avaluar els partits en general, cap no aprova: el PP obté una mitjana de 4,14, seguit del PSOE amb 4,10, Sumar amb 3,24, Podemos amb 3,02 i Vox amb 2,75. A Euskadi, el PNB s’aproxima a l’aprovat amb 4,98, i a Catalunya, ERC n’aconsegueix 3,93.

Quant a la simpatia que generen els partits, el PP s’atansa a l’aprovat amb un 4,79 de mitjana, seguit del PSOE (4,69), Sumar (3,87), Podemos (3,55) i Vox (3,20).