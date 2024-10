El Restaurant La Masia guanya la VIII Ruta de la Tapa de Lleida entre 61 establiments participants

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El Restaurant La Masia s’ha endut el Premi del Jurat a la Millor Tapa de la VIII edició de la Ruta de la Tapa de Lleida. El jurat del certamen, organitzat per la Federació d’Hostaleria de Lleida i Cervezas San Miguel, ha considerat que la tapa Mos de Lleida, amb base de pa de cervesa, rodanxa de poma rostida i dau de bacallà, ha merescut els 1.000 euros del primer premi. El segon premi, també valorat pel jurat i dotat amb 500 euros, i la tapa més votada pel públic, amb la mateixa dotació econòmica, han anat a parar al bao de bacallà cruixent de la Cafeteria Ekke i la torrada de ventresca del D’CAÑAS respectivament.

Un total de 61 establiments hostalers de la ciutat de Lleida s’han sumat a la Ruta de la Tapa, que forma part de la campanya Per als que s’hi atreveixen de Cervezas San Miguel, amb la qual la marca anima aquelles persones autèntiques i inquietes a que s’atreveixin a redescobrir la seva ciutat, coneixent, vivint i gaudint dels petits llocs, racons i plans que els envolten i fan gran cada dia. Persones que, a més, demanant una quinto San Miguel, rebien una targeta de rascar amb un codi QR que podien escanejar per saber a l’instant si havien guanyat un val de 40 euros per gastar en qualsevol dels establiments adherits o bé un sopar per a dues persones al restaurant La Boscana (Bellvís).

La VIII Ruta de la Tapa de San Miguel, que ha tingut lloc a la capital del Segrià del 19 de setembre al 13 d’octubre, ha estat organitzada per la Federació d'Hostaleria de Lleida amb la col·laboració de PIMEComerç Lleida, Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida i Cervezas San Miguel.