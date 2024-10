El Cosmofruita de Lleida ha acollit mig miler d'alumnes en els seus dos primers mesos i preveu arribar als 2.500 aquest curs

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cosmofruita, el Centre d'Interpretació de la fruita, ha rebut la visita de mig miler d'alumnes d'una quinzena d'escoles i instituts de Ponent en els seus dos primers mesos. La previsió d'Afrucat és que durant el curs per aquest espai de Lleida hi passin fins a 2.500 alumnes de cicle superior de primària i 1r i 2n d'ESO. El Cosmofruita, inaugurat el passat mes d'abril, neix amb l'objectiu de fer pedagogia i d'explicar als més joves què hi ha darrere de la fruita que consumeixen a diari, des de com es produeix, guarda i comercialitza, fins a quins beneficis té per a la salut o, ja un cop a casa, quina és la millor manera de conservar-la a la nevera.

La presidenta d'Afrucat, Montse Baró, ha explicat que el Cosmofruita té capacitat per rebre la visita de 12.000 alumnes anuals i, amb aquest objectiu, ha animat els centres educatius d'arreu de Catalunya a visitar l'espai. De moment, en aquest primer curs es preveu que hi passin uns 2.500 alumnes.

Baró ha defensat que l'espai brinda l'oportunitat al sector de fer pedagogia, a banda de la seva feina d'oferir productes de qualitat". També ha destacat la importància d'educar els consumidors joves, que seran els compradors del demà, perquè coneguin quin impacte té triar una fruita produïda al territori.

Un dels centres que ha passat per aquest espai és l'Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida. La seva coordinadora pedagògica, Iolanda Dolcet, ha elogiat l'espai i ha assegurat que "encaixa perfectament" amb el seu projecte educatiu, tant pel que fa a la "consciència en l'alimentació" com pel que representa "d'arrelament al territori de l'alumnat".

Des de la Diputació de Lleida, el seu vicepresident, Agustí Jiménez, i el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, també han destacat el paper pedagògic de la iniciativa. El Cosmofruita compta amb el suport de la Diputació de Lleida, amb una aportació de 30.000 euros del Patronat de Promoció Econòmica, i té com a objectiu principal apropar la realitat del sector fructícola a les noves generacions mitjançant activitats educatives.