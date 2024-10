"Em van dir que no vingués": un popular tiktoker argentí descobreix per què Lleida és única

Publicat per marta planes Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’influencer Román Socías (@romansocias), conegut com Romancito amb més de 450.000 seguidors a TikTok i 23.000 a Instagram, ha sumat Lleida al seu desafiament de visitar totes les províncies d’Espanya. En el seu pas per Lleida, Román ha compartit amb els seus seguidors una sèrie de vídeos on descobreix racons únics de la ciutat, ressaltant el seu patrimoni històric i cultural, i motivant que s’apreciï més a aquesta "gran oblidada de Catalunya".

En la seua visita a la icònica Seu Vella de Lleida, Socías ressalta l’"enorme claustre gòtic, un dels més grans d’Europa i únic en la seua categoria perquè està obert i permet veure la ciutat des del seu interior." A més, esmenta el campanar de 238 esglaons, el punt més alt de la ciutat que ofereix "vistes espectaculars", i explica detalls històrics sobre l’antiga catedral, que va ser utilitzada com a caserna militar des de 1707 i acull peces de gran valor com el Sant Bolquer de Jesús.

Em van dir que no vingués a Lleida... i quin gran error

"Lleida crec que està infravalorada. Història, art i cultura, n'hi ha un munt i a més es menja molt bé. És per això que vaig fer aquest vídeo, per mostrar perquè cal valorar més Lleida". Així introdueix Román el seu vídeo a Instagram.

En aquest vídeo, Román convida a apreciar la riquesa de Lleida més enllà dels prejudicis. A més de la Seu Vella, la seua publicació destaca altres llocs d’interès com la Catedral Nova, el Museu de Lleida, el Morera d’Art Contemporani, i les excavacions arqueològiques al Palau de la Paeria. També fa menció de la Casa dels Gegants, La Mitjana, el Castell del Rei i l’estàtua d’Indíbil i Mandoni, destacant que aquests llocs "no deixaran indiferent ningú". En l’àmbit gastronòmic, Román recomana provar els caragols a la llauna, el plat més famós de la província.

L’influencer també recomana enclavaments més enllà de la capital, com Penelles, conegut pels seus murals d’art urbà; Balaguer, amb el seu nucli antic medieval; Montfalcó Murallat, un poble fortificat; i la bellesa natural del Pirineu. En les seues paraules, "Lleida és història, art, cultura i naturalesa, i mereix ser valorada molt més."

Amb aquesta visita, Román ha posat Lleida al mapa digital, incentivant els seus seguidors a valorar i visitar la ciutat, que considera "infravalorada". La publicació ha rebut milers de reaccions i comentaris d’usuaris que destaquen la tasca de Romancito per difondre la bellesa de llocs menys coneguts d’Espanya.