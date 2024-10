Ets de Lleida i passaràs el pont a Tarragona? Aquestes són les zones on més afecta la DANA

Publicat per Redacció Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Tarragona es troba en màxima alerta davant de l’arribada d’una poderosa Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que es preveu impacti la regió, informa diarimes. Aquest fenomen meteorològic, conegut popularment com a 'gota freda', amenaça de descarregar pluges torrencials, vents huracanats i tempestes elèctriques de gran intensitat sobre les comarques costaneres i de l’interior.

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, les zones més castigades per aquest temporal són les comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, ubicades en l’extrem sud de la província, afrontant amb el delta de l’Ebre.

En les últimes imatges del radar meteorològic s’observa com també s’han intensificat a l’oest del Priorat i al nord de la Ribera d’Ebre.

De fet, Protecció Civil ha enviat aquest dijous al migdia un missatge de mòbil a la població de les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta amb una ordre de restricció de la mobilitat. En concret, alerta de pluges torrencials durant les pròximes tres hores a la zona a causa de la dana i demana a la població que extremi les precaucions i eviti desplaçaments innecessaris. Així mateix, reclama allunyar-se de rieres, torrents i barrancs a causa de la seua crescuda pels xàfecs que cauran i per les pluges acumulades en les últimes hores.

Carreteres tallades

Les inundacions a la demarcació de Tarragona provoquen que a hores d'ara hi hagi diverses vies tallades o afectades. Segons informa Trànsit, l'N-340 està tallada entre Amposta i la Ràpita en sentit nord i es fan desviaments per la TV-3408.

També a causa de les inundacions està tallada la C-12 a Tortosa en els dos sentits. Segons Trànsit, també estan tallades la TP-3311 entre Sénia i Santa Bàrbara, la TV-3341 entre Caseres i Horta de Sant Joan i la TV-3401 entre l'Ampolla i Deltebre. A l'AP-7 i a causa de les pluges hi ha circulació intensa en tots dos sentits en el tram entre Ulldecona i l'Aldea.

Afectacions ferroviàries

La circulació de trens de l'R16 entre l'Aldea-Amposta i Tortosa està interrompuda per acumulacions d'aigua a l'alçada de Camp-Redó. El temporal també ha obligat a suspendre el servei a l'R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura. N'han informat fonts d'Adif i Renfe que han indicat que la incidència afecta l'R16 i l'R17 perquè l'alta velocitat segueix tallada entre Barcelona i València.

Preparatius davant el temporal

Davant de la magnitud de les pluges previstes, Protecció Civil ha activat l’alerta màxima a les comarques del Baix Ebre i Montsià, alertant del risc d’inundacions i talls a les carreteres. Es preveu que localitats del delta de l’Ebre com Amposta i Tortosa siguin de les més afectades, a causa de la seua proximitat al riu i a l’orografia plana del terreny que dificulta el drenatge.

A la franja litoral, incloent poblacions turístiques com Salou, Cambrils i la capital Tarragona, s’esperen condicions marítimes adverses, amb fort onatge i la possibilitat que barrancs i rieres es desbordin. Especial vigilància es manté sobre el barranc de Barenys a Salou, que a temporals passats ja ha provocat anegacions a la zona.

Per la seua part, a les comarques interiors i muntanyoses com Priorat i Muntanyes de Prades, la preocupació se centra en els despreniments i corriments de terra que puguin produir-se com a conseqüència de les fortes precipitacions. L’abrupta orografia d’aquests territoris els fa especialment vulnerables a aquest tipus d’incidències.

Recomanacions a la població

Desde Protección Civil s’ha emès una sèrie de recomanacions dirigides a la ciutadania per minimitzar els riscos davant de l’arribada de la DANA. Entre elles destaquen evitar els desplaçaments innecessaris, especialment a les zones on s’espera més virulència del temporal, i estar molt pendents dels avisos i alertes meteorològiques que es vagin emetent, ja que la situació pot empitjorar amb rapidesa.

Així mateix, s’aconsella revisar desaigües, canalitzacions i clavegueres per assegurar que no estiguin obstruïdes, retirar de balcons i terrasses aquells objectes que puguin ser arrossegats pel vent, i en cas d’haver de realitzar desplaçaments imprescindibles, extremar les precaucions al volant i no intentar creuar zones negades.

Evolució prevista del temporal

Segons les projeccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el temporal de la DANA començarà a deixar-se sentir-ne amb intensitat a partir de la tarda d’aquest dimecres 31 d’octubre, intensificant-se les precipitacions i el vent cap a la matinada de dijous 1 de novembre, quan s’espera que es produeixi el pic màxim de pluges.

Al llarg de la jornada de dijous es mantindran actius els avisos per pluges persistents, tempestes i ratxes de vent, encara que a partir del divendres 2 de novembre es preveu una progressiva millora, amb una disminució de les precipitacions, que fins i tot així podrien seguir sent localment forts en alguns punts de la geografia tarragonina.

Balanç d’un octubre passat per aigua

Amb aquest nou episodi de pluges torrencials, el mes d’octubre tancarà com un dels més plujosos dels últims anys a la província de Tarragona. Segons les dades provisionals de l’Observatori de l’Ebre, la precipitació mitjana acumulada en el que va de mes ronda els 180 mm, gairebé el triple dels valors normals per a aquestes dates, que se situen entorn dels 70 mm.

Aquest excés de precipitacions ha tingut un impacte molt positiu sobre els embassaments de la conca hidrogràfica, que han vist incrementades notablement les seues reserves respecte a l’any passat. Així, pantans com els de Riba-roja i Siuranaes troben al 82 % i 91% de la seua capacitat respectivament, el que aclareix el fantasma de la sequera, almenys de moment.

Context històric de les DANA a Espanya

Les DANA són un fenomen meteorològic relativament freqüent en l’àrea mediterrània de la península ibèrica, especialment durant els mesos de tardor. Es formen quan una massa d’aire fred en altura es desprèn de la circulació general i queda aïllada sobre latituds més baixes, la qual cosa dona lloc a una forta inestabilitat atmosfèrica.

En els últims anys, el litoral mediterrani espanyol ha patit en repetides ocasions els embats d’aquestes 'gotes fredes’, amb episodis molt virulents que han deixat registres de precipitació extraordinaris. Sense anar més lluny, l’octubre de 2018 una DANA va descarregar més de 300 mm en menys de 24 hores en alguns punts de la Comunitat Valenciana, causant greus inundacions.

Molts experts apunten que l’escalfament global podria ser darrere de la freqüència més gran i intensitat d’aquests fenòmens en els últims temps. L’increment de la temperatura del mar Mediterrani a finals d’estiu i principis de tardor afavoreix una evaporació més gran i, per tant, una disponibilitat de vapor d’aigua més gran en l’atmosfera, la qual cosa al seu torn propicia el desenvolupament de DANAs més potents.