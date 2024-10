La Festa del Cine escalfa motors a Lleida amb la venda anticipada d’entrades: quatre dies de cine a preu reduït

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’esperada Festa del Cine ja està en marxa amb la venda anticipada d’entrades, que va començar aquest dimecres a les plataformes de venda en línia dels cines i a les taquilles físiques. Durant quatre dies, del 4 al 7 de novembre, els amants del cine podran accedir a entrades a 3,50 euros.

Com és habitual, a Ponent secundaran aquesta promoció impulsada per la Federació de Cines d’Espanya (FECE) les 16 sales del complex JCA Alpicat i els Cines Majéstic de Tàrrega, del Circuit Urgellenc. A més, Screenbox Lleida (la qual cosa no forma part de la federació) també ofereix al públic aquest descompte. Es pot recordar que la resta de cines que gestiona Circuit Urgellenc per la província de Lleida obren entre setmana només els dilluns, com a dia de l’espectador, i amb preus també rebaixats.

La Federació de Cines d’Espanya ha confirmat en un comunicat que aquesta edició de la Festa del Cine inclourà tant estrenes com títols ja consolidats en taquilla. Entre les pel·lícules destacades es troben l’acabat d’estrenar thriller "Amal" i l’esperada "Venom: l’últim ball", a més d’altres èxits com "Soy Nevenka", la nostàlgica "Bitelchus, Bitelchus" i la polèmica "Joker: Folie à deux".

Una cartellera variada amb cine espanyol, terror i comèdia

Aquest dijous, en lloc de divendres a causa del dia festiu de l’1 de novembre, s’estrena també "Escape", la nova pel·lícula del cineasta espanyol Rodrigo Cortés. A més, el cineasta Pedro Almodóvar lidera una cartellera que promet varietat, combinant el terror i la comèdia amb el millor del cine espanyol.

Impulsada per la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedicine), la Federació de Cines d’Espanya i el Ministeri de Cultura, aquesta iniciativa s’ha consolidat com una de les cites clau per promoure l’assistència a sales de cine a Espanya. Com en edicions anteriors, la Festa del Cine compta amb dos ambaixadors de la indústria cinematogràfica espanyola que donen suport a aquesta celebració del setè art.