Més de 40 colles sardanistes participaran en el concurs Trofeu Ciutat de Balaguer

Més de quaranta colles sardanistes procedents de tot Catalunya se citaran a la capital de la Noguera el diumenge 10 de novembre per participar en el concurs Trofeu Ciutat de Balaguer, que se celebrarà en el marc de les Festes del Sant Crist. Entre les agrupacions inscrites destaca Mare Nostrum de Barcelona, campiona a nivell català; i en la categoria infantil, els Ocells del Bosc de Valls. Pel que fa a la categoria veterana, aspiraran al títol les colles Sabadell i Toc de Dansa de Tarragona. El certamen recuperarà una ballada simultània que omplirà la plaça Mercadal amb més de cinc-cents dansaires. Aquest any destaca la incorporació de la nova colla infantil de l’Escola La Noguera, juntament amb els EsPIArdenyes de l’escola Pia, també de Balaguer.

Per la seua part, la Paeria de Balaguer i la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida impulsaran cursos i tallers per donar a conèixer el món de les sardanes entre els escolars. Concretament, les activitats es portaran a terme a les escoles Pia, Vedruna, La Noguera, Mont-roig, Gaspar de Portolà i Àngel Guimerà, amb sessions impartides per monitors federats. Tot això amb l’objectiu d’ensenyar els petits a ballar sardanes i promoure alhora la cultura popular catalana.