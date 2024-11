Primeres visites escolars a Cosmofruita

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cosmofruita de Lleida, el Centre d’Interpretació de la Fruita que Afrucat va inaugurar fa sis mesos, ha acollit aquest octubre les primeres visites escolars. L’espai espera rebre uns 2.500 alumnes el seu primer any de funcionament. Com a novetat, a partir del novembre el web de Cosmofruita (cosmofruita.cat) inclourà propostes pedagògiques perquè els centres educatius puguin treballar la temàtica de la fruita. En concret, hi haurà dos situacions d’aprenentatge destinades a alumnes de Primària i Secundària.