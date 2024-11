Els cementiris de tota la província de Lleida es van omplir per complir la tradició de Tots Sants

La constant amenaça de pluja no va impedir ahir que el cementiri de Lleida s’omplís de persones que anaven a homenatjar els seus difunts. Javier Agustín

Multitud de lleidatans es van desplaçar ahir als cementiris de les seues localitats per recordar els éssers estimats que ja no estan, complint així la tradició de Tots Sants. A la capital del Segrià, la constant amenaça de pluja no va impedir que els passadissos del cementiri s’omplissin al matí de centenars de famílies que passejaven i retien homenatge als seus difunts amb ofrenes florals. Un dia ennuvolat i gris en què destacaven, encara més, els acolorits arranjaments florals que decoraven cada racó del recinte. Aitana Vera, de La Florista del cementiri de Lleida, explicava que “des de dimarts estem treballant a ple rendiment. Estem venent una mica de tot, encara que els clavells i les roses són sempre les flors més demandades.”

Coincidint amb la celebració del dia dels difunts, el Ateneu La Baula va organitzar una ofrena floral en record a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. Una desena de persones van participar en l’homenatge, que va començar en l’espai de memòria dedicat als lleidatans que van perdre la vida en els camps de concentració nazis. La visita pel cementiri va continuar al monument en record de les víctimes dels bombardejos de 1937 i 1938 i va finalitzar davant el mur dedicat als morts per la repressió franquista.

Homenatge a les víctimes del franquisme a Lleida, organitzat per La Baula.JORGE AGUSTÍN

A Tàrrega, el consistori va habilitar de nou un servei extraordinari gratuït de l’autobús urbà per facilitar els desplaçaments al cementiri, situat a l’extrem aquest del nucli urbà. Mentrestant, els escortis van vendre castanyes rostides a les portes del cementiri.

Alguns visitants ahir al cementiri de Tàrrega. - Laia Pedrós.

Ofrenes florals ahir al cementiri de la Seu d’Urgell. - C.SANS

Des de fa anys, en algunes localitats la música acompanya els visitants que van als cementiris per recordar els seus difunts. És el cas de Torrelameu, Cervera, Aitona o Tremp. En aquest últim hi va haver un concert de violí i piano de la mà de Norbert Llorca i Xavier Pinyol.

Cervera. Actuació de la coral Lacetània. - Laia Pedrós.

Tremp va acollir un concert de música per al record. - Ajuntament de Tremp.

Per la seua part, el consistori de Golmés va inaugurar un monument dedicat al dol perinatal, un espai dedicat al record i suport a les famílies afectades. L’acte va comptar amb l’acompanyament musical de la violinista Mireia Solos i va ser presidit per l’alcalde, Jordi Calvís, que va demanar un minut de silenci en memòria de les víctimes de València.

Golmés va inaugurar un monument dedicat al dol perinatal. - J. Gómez

Alguns veïns que van anar ahir al cementiri de Mollerussa. - J. Gómez