L'Agència Tributària alerta els majors de 65 anys amb propietats sobre les seves obligacions fiscals per l'IRPF

L'Agència Tributària (AEAT) ha emès un avís per informar als propietaris majors de 65 anys sobre els impostos que poden aplicar-se si venen el seu habitatge. Tot i que habitualment la venda d’una propietat implica tributar per l’IRPF i pagar l’impost de plusvàlua municipal, hi ha excepcions que poden beneficiar els venedors majors de 65 anys o en situació de dependència severa. Aquesta exoneració pot aplicar-se a l'habitatge habitual, sempre que compleixin certes condicions.

Exempcions per a persones grans i casos especials

Segons indica la mateixa AEAT, si un propietari major de 65 anys ven la seva residència habitual, no ha de declarar la guanyança patrimonial obtinguda amb la venda. Aquesta exempció també s'aplica a persones en situació de gran dependència. A més, la norma permet que l'exoneració cobreixi tant vendes a canvi de capital com rendes temporals o vitalícies. També hi ha l'opció de vendre la nuda propietat (deixant l'ús i gaudi de l'habitatge per al propietari), mantenint així el dret d'usdefruit vitalici.

No obstant això, si la propietat està compartida entre un nudo propietari i un usufructuari, cap dels dos podrà acollir-se a aquestes exempcions, encara que sigui la seva residència habitual.

Consideracions per a la dació en pagament i altres casos especials

La dació en pagament (lliurar la propietat per cobrir deutes) pot estar exempta de l'IRPF sempre que es compleixin certes condicions, tot i que cal consultar cas per cas per assegurar-se de complir amb els requisits legals i obtenir els beneficis fiscals adequats.

Aquestes novetats i excepcions busquen facilitar el procés de venda de propietats per a persones grans, i l'AEAT recomana que els interessats revisin amb detall els casos en què no és necessari declarar la guanyança patrimonial per vendre la seva residència habitual.