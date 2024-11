Les persones no casades tenen més probabilitat de patir símptomes depressius

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Les persones no casades tenen un 80 % més de probabilitats de patir símptomes depressius que les casades, un risc que és més gran entre homes i gent amb més nivell educatiu.

Una investigació encapçalada per la Universitat de Macau (Xina) va analitzar dades de més de 100.000 persones a set països (Estats Units, el Regne Unit, Mèxic, Irlanda, Corea del Sud, Xina i Indonèsia) per investigar el risc de símptomes depressius entre casats i no casats (solters, divorciats o separats i viudos).

La solteria es va associar amb un 79 % més de risc de símptomes depressius que el matrimoni; els divorciats o separats tenien un 99 % més de risc i els viudos un 64 % més.

Els participants solters dels països occidentals (EUA, el Regne Unit i Irlanda) tenien un risc més elevat de depressió que els seus homòlegs dels països orientals (Corea del Sud, Xina i Indonèsia).

A més, el consum d’alcohol va exercir "un important paper mediador" en l’associació entre l’estat civil i el risc posterior de desenvolupar símptomes depressius en els individus viudos, divorciats/separats i solters de la Xina, Corea i Mèxic.

El tabaquisme també va existir causalment en l’augment del risc entre els participants xinesos i mexicans solters, escriuen els investigadors.

L’equip suggereix que les taxes més baixes de depressió entre les parelles casades podrien deure’s a l’intercanvi de suport social dins de la parella, al millor accés als recursos econòmics i a la influència positiva en el benestar de l’altre, resumeix la publicació.

Dos de les limitacions de l’estudi és que les dades es van recollir mitjançant qüestionaris d’autoinforme i no a partir de diagnòstics clínics de depressió, i que totes les parelles analitzades eren heterosexuals.